'Ouviu Primeiro na Latina'. O 'Fado' dos Milky Chance

'Mind The Moon', com lançamento esta sexta-feira, é o mais recente álbum da dupla alemã. Conheça-o com a Rádio Latina.

Os alemães Milky Chance têm um novo álbum e um dos singles que apresenta o registo tem um nome e sentimento bem portugueses: 'Fado'.

A canção faz parte de 'Mind the Moon', que é lançado esta sexta-feira, 15 de novembro, e é descrita pela dupla como "uma melancolia profundamente dolorosa e um forte sentimento de tristeza que às vezes anda de mãos dadas com a sua própria inadequação.

Este que é o terceiro disco de Clemens Rehbein e Philipp Dausch, sucedendo a 'Blossom' (2017) e 'Sadnecessary' (2013), apresenta um alinhamento composto por 12 temas, onde se incluem a canção com Tash Sultana, 'Daydreaming', e o single 'The Game'.

'Fado' é a música que abre ' Mind The Moon'.

Aqui ficam as restantes: 01.Fado, 02.Oh Mama, 03.The Game, 04. Rush (feat Témé Tan),05. Long Run,06. Daydreaming (feat. Tash Sultana),07. We Didn’t Make It To The Moon,08. Eden’s House (feat. Ladysmith Black Mambazo),09. Scarlet Paintings,10. Right From Here,11. Fallen,12. Window.



Ana Tomás