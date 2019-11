'Ouviu Primeiro na Latina'. 'Ahimsa', a nova música dos U2

O tema assinala o primeiro concerto de sempre da banda de Bono na Índia, a 15 de dezembro. Oiça aqui a nova música

O tema assinala o primeiro concerto de sempre da banda de Bono na Índia, a 15 de dezembro. Oiça aqui a nova música

Os U2 estão de regresso com uma música nova. 'Ahimsa' assinala a primeira visita do grupo à Índia e é uma colaboração da banda liderada por Bono Vox com o lendário compositor indiano A.R. Rahman.

Esta colaboração surge menos de um mês antes de se realizar o primeiro concerto de sempre dos U2 na Índia, com a passagem da 'The Joshua Tree Tour' por Mumbai (Bombaim), no próximo dia 15 de dezembro.





O nome do tema, 'Ahimsa', significa, em sânscrito, não-violência e celebra a diversidade espiritual do país.

Segundo refere A.R. Rahman, num comunicado de imprensa enviado pela editora, “ahimsa requer coragem e força. Uma qualidade impermeável a armas ou poder. É uma missão que é mais do que necessária para curar o mundo moderno". O compositor acrescenta que se trata, por isso, de "um momento incrível para colaborar com os U2, com o seu incrível legado."

Da parte dos U2, cabe ao guitarrista The Edge retribuir o elogio. “Foi uma alegria absoluta trabalhar com A.R. nesta canção. Uma super-estrela e um talento imponente e generoso", diz o músico, no mesmo comunicado.

Primeira atuação da maior banda do mundo na Índia

Sobre o concerto que marca a estreia do grupo irlandês em solo indiano, The Egde refere que todos os membros da banda estão "especialmente entusiasmados". "A Índia está na nossa bucket list há muito tempo, os princípios de ahimsa ou da não-violência serviram como um pilar importante do que a nossa banda representa desde que nos juntámos para fazer música. Mal podemos esperar para vivenciar a cultura da Índia em primeira mão, um lugar que reúne, em simultâneo, o moderno e o antigo."

Bono Vox reforça a ideia lembrando a "luta contra a injustiça" na história dos U2. " Fomos, de certa forma, moldados e formados por Martin Luther King, aluno de Mahatma Gandhi", começa por recordar.



Sublinhando uma citação do histórico ativista americano pelos direitos civis da população negra, o vocalista diz que é preciso levá-la mais longe, tendo em conta os desafios dos tempos atuais.

"Martin Luther King disse: ‘O arco do universo moral é amplo, mas inclina-se para o lado da justiça...' Não acredito mais nisso... Não se inclina para a justiça, tem que se inclinar para a justiça. Temos que estar ativamente envolvidos na nossa democracia para preservá-la e mostrar às pessoas como nos sentimos e com o que nos preocupamos... Chegamos como estudantes à fonte de inspiração. Isso é ahimsa, a não-violência ... A Índia deu-nos isso... a maior dádiva para o mundo... É mais poderoso do que a energia nuclear, do que os exércitos, do que as marinhas, do que o Império Britânico. É o próprio poder. E isso nunca foi tão importante."

Novas colaborações a caminho



O tema 'Ahimsa' não é a única colaboração dos U2 com músicos da Índia. Até ao final deste ano, serão ainda lançadas quatro canções do extenso catálogo da banda irlandesa, remisturadas por artistas indianos e que em breve serão disponibilizados em todas as plataformas digitais. 'Ahimsa' já pode ser ouvida em qualquer uma delas.