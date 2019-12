A nova versão cinematográfica de 'Cats' tem uma nova canção. 'Beautiful Ghosts' foi criada por Taylor Swift e Andrew Lloyd Webber.

'Ouviu Primeiro na Latina'. A música nova do filme 'Cats'

O filme 'Cats' protagonizado por Taylor Swift estreia esta sexta-feira, 20 de dezembro, nos Estados Unidos da América (pode ser visto nos cinemas do Luxemburgo no dia de Natal).

A nova versão cinematográfica de 'Cats' é realizada por Tom Hooper ('Os Miseráveis', 'O Discurso do Rei') e conta também com as participações de James Corden, Judi Dench, Jason Derulo, Idris Elba, Jennifer Hudson, Ian McKellen, Rebel Wilson e Francesca Hayward.

Foto: Divulgação Universal Pictures

Neste remake da célebre peça de teatro musical do West End (Londres) e da Broadway (Nova Iorque), há, além de um novo elenco, uma estreia musical. Trata-se da canção 'Beautiful Ghosts', da autoria de Taylor Swift e de Andrew Lloyd Webber, o compositor original do musical, cujo video pode ver abaixo.

A canção é interpretada, no filme, por Francesca Hayward, bailarina principal do Royal Ballet, que faz de Victoria.

Já a versão da música por Taylor Swift, que representa a personagem Bombalurina, fará parte dos créditos finais.

Foto: Divulgação Universal Pictures

'Beautiful Ghosts' já se encontra disponível para streaming e download em todas as plataformas digitais e junta-se a algumas das canções mais memoráveis de Lloyd Webber, que fazem parte do musical 'Cats', como 'Memory', cantada por várias artistas, entre as quais Barbra Streisand.

Segundo a Universal Pictures, Andrew Lloyd Webber, Taylor Swift e o realizador Tom Hooper terão ficado entusiasmados com a ideia de introduzir uma nova canção para a adaptação, ao grande ecrã, deste musical, que é um dos mais antigos em cena nos teatros britânicos e americanos.

AT