O tema 'Muito Mais Além' integra a versão portuguesa do filme, já disponível nas salas de cinema luxemburguesas, com apoio da Rádio Latina.

'Ouviu Primeiro na Latina'. A música de Frozen 2 cantada por Fernando Daniel

A versão portuguesa de 'Frozen 2 - O Reino do Gelo' já está em exibição nos cinemas do Luxemburgo, com o apoio exclusivo da Rádio Latina. Dela faz parte o tema 'Muito Mais Além', interpretado pelo cantor Fernando Daniel, que vai estar no grão-ducado a 29 de fevereiro, para um concerto no Hall du Deich, em Ettelbruck (veja neste link como ganhar bilhetes).

Nesta sequela do famoso filme de animação, o cantor português superou um desafio que não está ao alcance de qualquer intérprete, já que o tema em questão exige o domínio vocal de várias notas.

Pode comprovar isso mesmo no vídeo logo abaixo.

Em 2013, o primeiro 'Frozen - O Reino do Gelo' conquistou o estatuto de produção cinematográfica de animação com maior receita de bilheteira na história do cinema, faturando mais de 1,2 mil milhões de dólares.



A história de 'Frozen 2' também reúne todos os ingredientes para ser um sucesso. Elsa, Anna, Kristoff e Olaf aventuram-se longe do reino, na busca por uma resposta sobre a origem dos poderes mágicos de Elsa.

Veja aqui as salas de cinema, do Luxemburgo, onde está disponível a versão portuguesa do filme.

AT