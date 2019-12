O aviso é para quem ouve repetidamente as mesmas músicas durante toda a quadra, segundo alertam os especialistas. Se não for esse o caso, não faltam boas e variadas canções para desfrutar estes dias.

Ouvir músicas de Natal em excesso pode afetar a saúde mental

Há quem adore o Natal e há quem não lhe ligue minimamente ou o deteste, mas, como é costume dizer-se em linguagem popular, "tudo o que é demais enjoa". E, segundo alguns psicólogos, a overdose musical desta quadra pode prejudicar a saúde mental, até mesmo dos amantes da quadra.

O excesso de músicas natalícias pode saturar o cérebro e ser mentalmente esgotante para quem ouve repetidamente os mesmos temas de Natal várias semanas seguidas e horas a fio.

Acontece, por exemplo, com os lojistas, uma das profissões mais afetadas pelo excesso de canções natalícias que passam nesta altura, alertam vários especialistas, todos os anos, e estudos que analisam o stress sonoro.

"Durante esta época festiva, as pessoas que trabalham em lojas precisam de desligar um pouco a música de Natal, porque se não o fizerem isso realmente impede-as de se focarem no resto. [Uma vez que] gastam toda sua energia a tentar abstrair-se do que estão a ouvir", afirmou a psicóloga Linda Blair ao canal britânico Sky News.

Da alegria ao stress

De início as músicas de Natal podem avivar sentimentos de alegria e nostalgia, que têm um efeito psicológico positivo, mas com a repetição excessiva, começa-se a sentir aborrecimento, tédio e até angústia, pelo "mero efeito de exposição", como apontou a psicóloga Victoria Williamson à estação americana NBC.

A especialista explicou que quando se ouvem as mesmas canções durante um período de tempo seguido, o cérebro começa a ficar saturado e a interpretar a sua sonoridade como desagradável.

Indirectamente, a repetição das músicas pode também exacerbar outros motivos de stress relacionados com a quadra, como os gastos e gestão financeiros ou a organização das viagens familiares.

A ideia não é, contudo, abdicar das músicas de Natal, sobretudo se se tiver um forte espírito natalício, mas moderar o seu consumo, a bem da sanidade mental.