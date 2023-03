“É o tempo. As pessoas não têm tempo para nada. Se chegarmos cinco ou dez minutos atrasados, não é por aí porque podemos perder a vida em segundos.”

Vox Pop

Ouvimos condutores. Telemóvel e pressa entre os maiores problemas na estrada

A Rádio Latina ouviu vários condutores e utentes da estrada sobre a sinistralidade rodoviária, cerca de uma semana após o trágico acidente de Neudorf no qual três pessoas morreram e que trouxe para debate o limite de velocidade dentro das localidades.



Questionados sobre quais são os maiores problemas nas estradas, quase todos os automobilistas com quem falámos referem o uso do telemóvel ao volante. Há também quem lamente a pressa constante com que andamos e que nos leva a abusar do acelerador.

A falta de civismo é outra das queixas.

O tema da segurança rodoviária vai estar em debate no Linha Aberta de hoje. Qual o maior problemas nas estradas luxemburguesas? Excesso de velocidade? Telemóvel? Falta de civismos?

Contamos com a sua participação, entre as 11h30 e o meio-dia. O número de telefone é o 26 84 56 10.

Artigo: Diana Alves | Foto: Anouk Antony/Luxemburger Wort