Os países mais baratos da Europa para viajar de carro em 2019

Os cinco países mais para explorar de carro situam-se na Europa Central e de Leste.

Viajar de carro é uma das melhores formas para conhecer outros países, diferentes culturas e paisagens naturais de tirar o fôlego. No entanto, todos os custos que esta forma de viajar implica podem ultrapassar um orçamento de férias.

Para facilitar a escolha, a companhia britânica de seguros Veygo by Admiral fez um estudo em que revelou os destinos do mundo mais baratos para uma road trip de duas semanas. Esta análise combinou o custo médio do aluguer de um carro, as estradas e acomodação.

Os cinco países mais baratos para explorar de carro situam-se na Europa Central e de Leste. Para além da extensa história, praias, rio, montanha, cidades ou campo, estas são opções acessíveis à maioria dos viajantes:

Letónia

A Letónia pode ser considerada um grande parque natural com uma grande cidade. Apesar de ser um país pequeno, há bastante espaço para se perder na sua história. Custo para duas semanas (aluguer e estadia): 874,13 euros.



Lituânia

A capital da Lituânia, Vilnius, é um aglomerado de casas coloridas, terraços escondidos, bons restaurantes e pubs para passar bons momentos. Pode perder-se pela natureza quase intacta. Custo para duas semanas (aluguer e estadia): 960,32 euros.

Turquia

De Istambul à Capadócia, não faltam lugares de sonho para visitar. Paisagens naturais, ruínas históricas e as famosas viagens de balão são excelentes para explorar numa road trip. Custo para duas semanas (aluguer e estadia): 991, 75 euros.

Polónia

Cracóvia, Varsóvia e Gdansk são cidades de paragem obrigatória. Para além destes centros urbanos, a natureza nao deixa ninguém indiferente. Custo para duas semanas (aluguer e estadia): 1 129, 47 euros.



Eslováquia

A Eslováquia destaca-se pelas atividades ao ar livre. Pode encontrar montanhas, castelos ou lagos glaciares, cenários que valem bem a pena. Custo para duas semanas (aluguer e estadia): 1 155,49 euros.