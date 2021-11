Em Howald.

OS NOVOS ESTÚDIOS DA RÁDIO

A Rádio Latina começa a emitir esta quarta-feira desde Howald, onde tem novas instalações, no número 60, rue des Bruyères.

Os novos estúdios ficam situados no prédio do grupo Wort, do qual a Latina faz parte.

Esta é a quarta mudança de instalações da rádio em 29 anos de existência. Foi na place de France que a Rádio Latina teve os seus primeiros estúdios. Seguiu depois para a place de Paris, igualmente na cidade do Luxemburgo, e Gasperich. Doravante, emite então desde Howald.

O diretor-geral da rádio, José Campinho, evoca um “grande investimento, talvez o mais importante da história da estação emissora, com vista à modernização e à digitalização”. A caminho da comemoração do trigésimo aniversário da Latina, José Campinho diz esperar “festejar esse marco importante com mais proximidade com os ouvintes, se a pandemia o permitir”.