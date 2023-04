A nova ‘lei covid’, em vigor desde dia 1, enumera os locais públicos onde os cidadãos podem continuar a usar a máscara, se assim o entenderem.

Nova ‘lei covid’

Os locais públicos onde pode continuar a usar a máscara

A nova ‘lei covid’, em vigor desde dia 1, enumera os locais públicos onde os cidadãos podem continuar a usar a máscara, se assim o entenderem.

Isto porque, segundo a legislação luxemburguesa anterior à covid-19, é proibido ter a cara total ou parcialmente tapada em determinados lugares públicos. Com o início da pandemia, foram abertas exceções para permitir o uso da máscara. Porém, o fim do uso obrigatório da proteção facial obrigou agora à criação de uma base legal para permitir que a máscara possa continuar a ser usada em locais como hospitais, escolas, lares de idosos e transportes.



Na nova ‘lei covid’ lê-se que “o uso da máscara é autorizado no interior e recinto dos hospitais, nos espaços comuns dos lares e outras instituições que acolham idosos (incluindo elevadores e corredores), em todos os meios de transporte de passageiros, no interior e recinto de qualquer estabelecimento de ensino, em instituições para menores de 16 de idade, nos edifícios das autoridades judiciárias e em todas as administrações públicas acessíveis ao público”.

Embora pareça lógico, sem este parágrafo na lei, o uso da máscara nos transportes ou hospitais estaria a colidir com a legislação sobre a dissimulação do rosto. Uma lei de 2018, da autoria do então ministro da Justiça, Félix Braz, e que veio proibir qualquer dissimulação total ou parcial da cara que torne impossível identificar uma pessoa. As infrações são punidas com multas de 25 a 250 euros.

Na altura a lei gerou polémica, nomeadamente por parte da Shoura, a Assembleia da Comunidade Muçulmana no Luxemburgo, por considerar que restringe a liberdade individual dos cidadãos, nomeadamente das pessoas que usam a burca.

Note-se que a lei de Félix Braz estipula que a proibição de dissimular o rosto não abrange eventos tradicionais como por exemplo o Carnaval.

E nos supermercados?

Supermercados, lojas, talhos ou qualquer outro espaço comercial. Contactado pela Rádio Latina, o Ministério da Saúde explicou que o uso de máscara nestes estabelecimentos fica ao critério de cada um. Isto porque, esses locais não estão incluídos na lei que proíbe a dissimulação do rosto em alguns lugares públicos, pelo que também não tiveram de ser mencionados na nova ‘lei covid’.

