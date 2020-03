Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford regressam aos palcos já este ano. Peter Gabriel ficou de fora da reunião.

Os Genesis estão de volta, 13 anos depois

Tony Banks, Phil Collins e Mike Rutherford regressam aos palcos já este ano. Peter Gabriel ficou de fora da reunião.

A banda deixou de atuar em 2007, após Phill Collins sofrer uma lesão grave num nervo, ficando incapaz de tocar bateria.

Desde então, os fãs têm-se questionado se teria sido realmente o fim dos Genesis, banda icónica do século XX. Agora, está confirmada a boa notícia. O trio vai voltar aos palcos no final do ano mas, por enquanto, só estão confirmados concertos no Reino Unido.

Foi a própria banda que fez o anúncio oficial nas redes sociais.

Por causa da lesão de Phill, o filho Nicholas, 18 anos, vai acompanhar a digressão como baterista. Collins ainda voltou aos palcos a solo, em 2016, depois de uma operação às costas. No entanto, foram precisos quatro anos para a banda voltar a tocar.

O músico Peter Gabriel, um dos fundadores dos Genesis, que deixou a banda em 1975, não se junta ao grupo em palco.