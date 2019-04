“Os gatos compreendem melhor os pedidos dos humanos do que as pessoas pensam”, garante esta especialista em comportamento, que já tinha demonstrado num estudo anterior que estes felinos reconheciam a voz dos seus donos.

Os gatos reconhecem o seu próprio nome

Quando o nosso gato está deitado e chamamos por ele, às vezes ele vem, outras arrebita uma orelha mas não sai do mesma posição, não é? Sabe porquê? Ele reconheceu que o estamos a chamar, mas simplesmente não lhe apetece sair dali… e finge que não percebe.



Um estudo coordenado por Atsuko Saito, da Universidade de Tóquio, Japão, cujos resultados demonstram que os gatos distinguem com precisão o seu nome entre outras palavras, mesmo que ele seja dito por vozes que não conhecem.

“Existem tantos estudos sobre as habilidades dos cães em comunicar com os humanos que achámos importante mostrar as habilidades dos gatos”, diz esta investigadora realçando que os donos dos gatos sabem que eles reconhecem o seu nome.

“Os gatos compreendem melhor os pedidos dos humanos do que as pessoas pensam”, garante esta especialista em comportamento, que já tinha demonstrado num estudo anterior que estes felinos reconheciam a voz dos seus donos.

Para verificar o reconhecimento do próprio nome por estes felinos, Saito analisou o comportamento de 78 gatos domésticos entre os gatos dos vizinhos, familiares e dos “Cat café”, locais muito populares no Japão onde vivem vários gatos e as pessoas podem ir lá e estar com eles.

"Os gatos são sensíveis às diferenças da voz humana", escreveram os autores do estudo publicado recentemente na revista Scientific Reports.

Para a investigação, a equipa colocou cada gato a escutar quatro palavras diferentes, entre as quais o seu nome, através de vozes gravadas dos donos e de outras pessoas.

O reconhecimento ficou definido como resposta sempre que o animal movia as orelhas, cabeça, cauda, ou fazia barulho. O que aconteceu quando o ouvia o seu nome.

Porém, no final, os investigadores realçaram que apesar de reconhecerem o seu nome, os gatos não lhe atribuem um verdadeiro significado. Umas vezes associam o som dos seus nomes a algo positivo, comida ou mimos. Noutras vezes a algo negativo, como uma ida ao veterinário.

O estudo mostrou também que os gatos que vivem nos “Cat Café” não diferenciam muito o seu nome do dos outros colegas gatos que ali também residem. O que se justifica pois, nas rotinas diárias costumam ser chamados todos ao mesmo tempo.

