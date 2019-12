Entre estreias e muitos regressos, a primeira metade de 2020, no Grão-Ducado, está cheia de concertos em português.

Os artistas portugueses que vão atuar no Luxemburgo em 2020

2020 traz várias datas marcadas na agenda de concertos de artistas portugueses no Luxemburgo.

O novo ano musical é feito de vários regressos, mas também algumas estreias. Uma delas acontece já em fevereiro.

Fernando Daniel Foto: DR

Fernando Daniel dá o seu primeiro concerto no Grão-Ducado no dia 29 desse mês, pelas 21h, no Hall du Deich, em Ettelbruck.

Vencedor do The Voice Portugal 2016 e, mais recentemente, do MTV Best Portuguese Act, o cantor vem apresentar, no segundo mês do próximo ano, o seu álbum de estreia 'Salto', onde se incluem temas como 'Espera' ou 'Nada Mais'. O espetáculo deverá servir também para Fernando Daniel mostrar canções novas, como o single 'Tal Como Sou', lançado em meados deste ano.





Fevereiro é também mês de regressos, neste caso de Ana Moura e de Mickael Carreira.



O Luxemburgo continua a ser paragem obrigatória para a fadista, que atua no Casino 2000, em Mondorf Les Bains, no dia 9, às 16h. Este espetáculo servirá de apresentação ao novo disco de Ana Moura, intitulado 'Atlântico', e que será lançado em breve.

Ana Moura Foto: DR





Mickael Carreira é outros dos artistas que não deixa de incluir o Grão-Ducado na rota das suas digressões e 15 de fevereiro é a data escolhida para o reencontro com a comunidade portuguesa aí residente. O concerto terá lugar no Hall du Deich, em Ettelbruck, às 20h.

Mickael Carreira Foto: DR

O cantor não é, contudo, o único elemento do clã Carreira com concertos marcados para o Luxemburgo em 2020. O pai, Tony Carreira, também está de volta ao país a 12 de abril, com um espetáculo agendado para as 20h, no Casino 2000, em Mondorf Les Bains.

Tony Carreira Foto: DR

A atuação insere-se na digressão 'Estou Aqui' que marca o regresso aos palcos do cantor romântico português ao fim de mais de um ano de interregno.

Em maio será a vez de David Carreira - irmão e filho, respetivamente - retornar ao Luxemburgo. O cantor apresenta-se com a sua 7Tour, que levou ao palco da Altice Arena em Lisboa, em 2019, num formato 360º, a 30 de maio, em Däichhal em Ettelbruck. O concerto está marcado para as 20h.



David Carreira Foto: DR





A 9 do mesmo mês a dupla Calema, que participou no Festival RTP da Canção de 2019, com o tema 'A Dois', atua no Casino 2OOO, pelas 21h.



Calema Foto: DR



Mas antes destes, o destaque vai para o concerto de Salvador Sobral, a 29 de março, no Rockhal, às 20h15.



O único vencedor português do Festival da Eurovisão (em 2017), que ganhou com o tema 'Amar pelos Dois', da autoria da sua irmã Luísa Sobral, e conquistou a maior pontuação de sempre do concurso, vem apresentar o seu mais recente disco 'Paris, Lisboa'.

Salvador Sobral Foto: DR

O disco foi lançado, precisamente, um ano antes da data do concerto no Luxemburgo. Um "aniversário" que Salvador Sobral celebrará, no Grão-Ducado, acompanhado pelos músicos Júlio Resende, André Rosina e Bruno Pedroso.

Ana Tomás