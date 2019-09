Música faz parte da banda sonora do filme.

'Os Anjos de Charlie'. Ariana Grande, Miley Cyrus, Lana Del Rey juntas em nova música

As cantoras sensação da Pop mundial, Miley Cyrus, Ariana Grande e Lana Del Rey juntaram-se para criar a banda sonora do novo filme da saga 'Os Anjos de Charlie'

O single 'Don't Call Me Angel' foi lançado esta sexta-feira, 13, e já conta com milhões de visualizações no YouTube.

A música vai fazer parte da banda sonora do filme 'Os Anjos de Charlie', que estreia já em novembro.