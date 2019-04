O consumo desmedido de álcool provoca desidratação, alterações hormonais e desequilíbrio hormonal. Para além, claro, dos efeitos tóxicos do álcool no sangue.

Operação ressaca. Estas soluções valem mais do que uma aspirina

Bebeu demasiado na noite anterior e não consegue livrar-se da dor de cabeca, mal-estar, náuseas que sente no dia seguinte? A ressaca pode tornar-se altamente incapacitante e demorar algum tempo (mesmo dias) a passar até que volte a sentir-se a mesma pessoa.

Um estudo da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, explica que o consumo desmedido de álcool provoca desidratação, alterações hormonais e desequilíbrio das citosinas (proteínas responsáveis pela comunicação intercelular). Para além, claro, dos efeitos tóxicos do álcool no sangue.

Se prefere não recorrer a medicamentos, está comprovado que alguns alimentos contém as vitaminas, minerais, aminoácidos e açúcares ncessários podem ajudar a diminuir os efeitos da ressaca, para que não seja preciso ficar de cama o dia todo.

Estes são alguns exemplos.

Leite

Foto: Shutterstock

Um copo de leite na manhã seguinte pode ser a ajuda que procurava. "O leite é rico em cálcio e acalma a gastrite provocada pelo álcool, explica ao El País, o nutricionista Izaskun Arrarás de María. Um iogurte natural também ajuda. "É rico em vitamina B5 e todo o consumo deste tipo de vitaminas ou minerais é bem-vindo".

Espargos

Foto: Shutterstock

Uma pesquisa da Universidade Nacional Jeju, na Coreia do Sul, defende que os aminoácidos e minerais nos espargos podem acalmar a ressaca e protegem as células do figado das toxinas.

Bacon

Foto: Shutterstock

Uma sandes de bacon antes ou durante a noite de copos pode ser um poderoso aliado contra a ressaca. Um estudo da Universidade de Newcastle, no Reino Unido, defende que a combinacao do pão e bacon reduzem os efeitos do álcool. O pão é rico em hidratos e o bacon em proteínas. Não vai sentir-se tão fraco.

Banana

Foto: DPA

A banana é uma fonte de potássio. "Porque é importante? Porque as bebidas alcoólicas desidrata, diminuindo a quantidade de potssio no sangue. Esta pode ser reposta com esta fruta que é rica em vitamina B6", defende Moisés Robledo, da Sociedade Espanhola de Médicos de Família, em Espanha.

Sumo de tomate

Foto: Shutterstock

O famoso cocktail Bloody Mary (vodka e sumo de tomate) no dia seguinte à festa tem fundamento... se lhe tirarmos a vodka. O tomate é rico em açúcares simples e combate a a hipoglicemia (falta de açúcar no sangue). Contribui tambéem para a hidratação do corpo e tem efeitos anti-inflamatorios.

Atum

Quando estiver capaz de ingerir comida, opte pelo atum. Ajuda a regularizar a circulação do sangue nos tecidos e elimina toxinas. Outra opcão viável para combater a ressaca é o salmão.