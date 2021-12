Fomos verificar o que estabelece a lei covid.

Onde é que a máscara é obrigatória no Luxemburgo?

Fomos verificar o que estabelece a lei covid.

A partir da próxima segunda-feira, dia 3 de janeiro, a máscara volta a ser obrigatória para a comunidade escolar. Alunos, professores e pessoal não docente têm de usar máscara no interior dos recintos escolares. A obrigatoriedade não se aplica aos recreios



Mas a máscara nunca deixou de ser obrigatória em vários locais, a começar pelos transportes públicos.

E desde sábado, dia de Natal, que também é obrigatório usar máscara durante manifestações e nos mercados de rua. Estes últimos, incluindo os transportes públicos, estão isentos das normas dos ajuntamentos. Quer isto dizer que nestas três ocasiões pode haver mais de 200 pessoas, não sendo considerados como eventos “excecionais” que necessitem de plano de contenção e de autorização da Direção da Saúde para se realizarem.

Três deputados deixam o Parlamento

Os deputados Françoise Hetto Gaasch do Partido Cristão Social, Georges Engel e Claude Haagen do Partido Socialista (LSAP) não regressam ao Parlamento após as férias de fim de ano.

A deputada Hetto-Gaasch, do CSV, foi eleita pela primeira vez para o Parlamento em 2004. Entre 2009 e 2013 foi ministra das Classes Médias, do Turismo e da Igualdade de Oportunidades no Governo liderado na altura pelo cristão-social Jean-Claude Juncker. A deputada decidiu abandonar o Parlamento por razões pessoais. Max Hengel é quem a vai substituir.

Já o socialista Georges Engel, deputado desde 2012, também deixa o Parlamento, mas é para desempenhar funções de ministro do Trabalho e do Desporto. Um posto deixado vago pelo atual ministro socialista Dan Kersch.

Outro deputado socialista a abandonar o Parlamento é Claude Haagen, que vai substituir o ministro da Segurança Social e da Agricultura, Romain Schneider. Haagen é deputado desde 2009, eleito na circunscrição Norte.

Transportes públicos com algumas alterações na passagem de ano

Os transportes públicos vão sofrer algumas alterações de circulação entre o dia do São Silvestre e o Ano Novo.

Nesta sexta-feira, 31 de dezembro, os horários dos autocarros vão funcionar dentro da normalidade, refere a Administração dos Transportes Públicos em comunicado, mas no dia 1 de janeiro há algumas mudanças.

No primeiro dia de 2022, os autocarros regionais RGTR, os da capital (AVL) e os dos Caminhos de Ferro Luxemburgueses (CFL) vão retomar a circulação a partir das 8h da manhã. Já os autocarros do cantão de Esch (TICE) vão operar segundo o horário normal dos feriados.

Durante a passagem de ano, as sete linhas da rede City Night Bus, da capital, vão operar até às 3h30 da noite. Os detalhes das linhas em circulação estão publicados no site www.sylvestre.vdl.lu.

Quanto aos comboios, vão funcionar dentro do horário aplicado durante a semana. Já o elétrico vai ter uma cadência mais alargada, na sexta-feira, com a primeira partida da Luxexpo às 4h30 e última às 00h05. No sentido Gare-Luxexpo, a primeira partida arranca às 04h58 e última às 00:40. Já no sábado, o elétrico vai circular como nos feriados (Luxexpo - Gare entre as 05h15 e as 00h05; Gare – Luxexpo entre as 05h43 e as 00h40). Os detalhes dos horários podem ser consultados no site luxtram.lu.

Sobre o serviço especial de transporte Adapto, para pessoas com mobilidade reduzida, o horário de funcionamento na sexta-feira é entre as 7h e as 24h. No sábado começa às 8h e termina às 22h.





Capital. Distribuição e validade de vouchers para testes antigénicos rápidos terminam esta sexta-feira

A distribuição dos vouchers de redução de preço dos testes antigénicos rápidos, feita gratuitamente pela comuna da Cidade do Luxemburgo aos seus residentes, vai acabar esta sexta-feira.

Os responsáveis da autarquia da capital referem que além do fim da distribuição, a validade desses vouchers também termina esta sexta-feira. Ou seja, os vouchers só podem ser usados até hoje no centro de certificação de teste antigénico, situado na place du Théâtre (n° 17), ou num dos 14 centros de teste espalhados pela capital.

Como alternativa, os interessados poderão continuar a fazer os testes antigénicos rápidos no centro de certificação de teste antigénico, mas ao preço de 15 euros (em vez dos atuais 5 euros, com voucher de desconto).

Outra medida anunciada é o fecho do centro de teste situado na Grand Rue (n° 70), a partir das 14h, devido ao fim do contrato de arrendamento do local.

Quanto ao centro de vacinação localizado no Hall Victor Hugo, vai continuar aberto ao público às segundas, entre as 13h e as 19h, às terças, de terça a sexta, das 7h às 19h, e aos sábados, entre as 7h e as 13h.

Passagem de ano. Polícia vai controlar fecho de cafés e restaurantes às 23h

As autoridades luxemburguesas vão reforçar as fiscalizações das novas medidas de combate à covid-19 durante a passagem de ano.

Entre as novas medidas em vigor desde o dia 25 de dezembro está o fecho de cafés, restaurantes, bares e discotecas (setor horeca). A polícia grã-ducal informa em comunicado que "não haverá exceções na noite de São Silvestre".

Além do horário de encerramento do setor da horeca, as autoridades vão fiscalizar a aplicação do regime Covid-Check nos restaurantes e locais de consumo de bebidas, assim como os ajuntamentos de pessoas.

Para prevenir o aumento da criminalidade, vai haver um reforço de agentes no terreno, um pouco por todo o país. Como o 31 de dezembro tem uma das noites mais movimentadas do ano, a polícia pede aos cidadãos que ligue para o número de emergência 113 apenas em caso de urgência, ameaça ou perigo.

Quanto à manifestação anunciada para a noite de 'reveillon', na capital, a polícia garante que vai estar no local com equipamento adequado de intervenção e para regular o trânsito.

A polícia recomenda ainda à população para certificar-se, junto da sua comuna de residência, se é ou não autorizado o lançamento de fogos-de-artifício na via pública.

