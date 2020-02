A Virgin Galactic pretende enviar os primeiros clientes numa viagem espacial até ao verão de 2020.

Oito mil pessoas em espera para viajar até ao espaço

A Virgin Galactic pretende enviar os primeiros clientes numa viagem espacial até ao verão de 2020.

A empresa de Richard Branson tinha parado de vender bilhetes após a primeira tentativa no espaço, em dezembro de 2018. No entanto, desde que voltou ao mercado, mais do que dobrou suas reservas desde o final de setembro e agora tem 7.957 pessoas em sua lista de espera. Cada bilhete vai até aos 250 mil dólares (229 mil euros).

A partir desta quarta-feira, 26, a empresa prepara-se para oferecer uma nova rodada de lugares.

Durante todo o ano passado, o grupo perdeu um total de 211 milhões de dólares (93 milhões de euros). Caiu mais de 7% na Bolsa de Nova Iorque.

No entanto, este declínio permanece relativamente moderado uma vez que, apenas alguns meses após a sua chegada a Wall Street, a empresa fundada por Richard Branson em 2004 tornou-se uma das mais proeminentes e compete diretamente com a Blue Origin, a empresa fundada pelo chefe da Amazon, Jeff Bezos.