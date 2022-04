A presidente do sindicato, Nora Back informou que atualmente a OGBL está a preparar ações sindicais e manifestações contra o pacote de medidas.

Atualidade em síntese 05 ABR 2021

OGBL prepara ações sindicais contra pacote de medidas do Governo

A presidente do sindicato, Nora Back informou que atualmente a OGBL está a preparar ações sindicais e manifestações contra o pacote de medidas.

A central sindical OGBL prevê ações sindicais em forma de protesto contra o acordo tripartido decidido pelo Governo, e que também foi assinado pelo patronato, e pelos sindicatos LCGB e CGFP.

Numa entrevista à rádio 100,7, a presidente do sindicato, Nora Back informou que atualmente a OGBL está a preparar ações sindicais e manifestações contra o pacote de medidas.

No entanto, a presidente ainda não avançou com datas, sublinhando que para já a central sindical lançou uma campanha de informação para explicar às pessoas porque não assinaram o acordo proposto pelo Governo.

A central sindical justifica que recusou assinar o acordo porque, por um lado, "não podia dar um cheque em branco ao Governo para uma manipulação do índice até 2024” e por outro lado, a OGBL diz também não aceitar que "a ajuda maciça às empresas, seja financiada através a redução - do poder de compra de quase todos os trabalhadores e pensionistas.

A OGBL acrescenta que para 40% da população não haverá qualquer compensação e que para cerca de 20% "a 'compensação' será anedótica em comparação com a perda de rendimento causada pelo adiamento da indexação salarial".

Governo vai instalar grande tenda em Kirchberg para acolher refugiados

O Luxemburgo aceitou até agora 1.040 pedidos de proteção temporária de refugiados da invasão russa da Ucrânia, sendo que recebeu um pouco mais de 4.000 pedidos. Só na semana passado, 350 pessoas fizeram um pedido ao Grão-Ducado. Um número menos elevado que nas duas semanas anteriores, em que o número de requerentes de asilo ultrapassaram os mil.

Estes dados foram divulgados pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, em comissão parlamentar.

O ministro acrescentou que há atualmente 17 estruturas de acolhimento espalhadas pelo país, quer em hotéis, parques de campismo, centros culturais ou ainda na LuxExpo que oferecem assim até 2.200 camas.

Asselborn informou ainda que a estrutura de acolhimento prevista em Contern, não vai poder abrir portas nos próximos meses, devido a problemas de segurança. Esta instalação estava prevista para acolher os refugiados que estão atualmente no hall 7 da LuxExpo, uma vez que têm de abandonar o local até 11 de abril.

Como alternativa, o Governo decidiu de montar uma tenda que pode acolher até 500 camas no parque entre a avenida Kennedy e a rua Tony Rollmann em Kirchberg. Os preparativos já começaram e a tenda deverá estar montada até ao final desta semana.

Von der Leyen e Borrell viajam esta semana para Kiev para encontro com Zelensky

A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e o chefe da diplomacia da União Europeia (UE), Josep Borrell, vão viajar esta semana para Kiev para se reunirem com o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

A informação oficial surge depois de, também na rede social Twitter, o primeiro-ministro da Eslovénia, Janez Janša, ter avançado na segunda-feira à noite que “diplomatas eslovenos vão juntar-se aos diplomatas lituanos em Kiev”, numa missão europeia também composta “pela presidente da Comissão Europeia e pelo Alto Representante da UE”.

A visita de Von der Leyen e Borrell à capital da Ucrânia acontece depois de a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, ter estado em Kiev no final da semana passada para se reunir com dirigentes ucranianos como o primeiro-ministro, Denys Shmyhal.

Na segunda-feira, a presidente da Comissão Europeia anunciou uma investigação da UE a alegados crimes cometidos em Bucha e noutras cidades ucranianas pelas tropas russas.

Ucrânia. Kiev diz que tropas russas preparam nova ofensiva no leste

O Estado-Maior da Ucrânia disse hoje que a Rússia está a reagrupar as suas tropas e a preparar uma ofensiva em Donbass, no leste do país.

A retirada das tropas russas foi concluída e os militares estão a dirigir-se para a cidade russa de Valuiki, na província de Belgorado, disse o Estado-Maior.

A atualização refere que é notório "o movimento de colunas de armas e equipamentos militares no território da República da Bielorrússia" e que "uma grande parte" dos aviões e helicópteros russos foi transferida de aeródromos da Bielorrússia para a Rússia.

O Estado-Maior acredita que, nas regiões de Donetsk e Luhansk, os militares russos estão a concentrar esforços para tentar conquistar as cidades de Popasna e Rubizhne, bem como estabelecer o controlo total sobre Mariupol.

Ucrânia. Vai demorar “décadas” a remover minas e explosivos, avisa Guterres

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, avisou que, após um mês de guerra na Ucrânia, levará “décadas” para remover todas as munições não detonadas, minas terrestres e bombas de fragmentação.

Na segunda-feira, Dia Internacional de Sensibilização para o Perigo das Minas, o português disse ainda que as minas e explosivos colocados na Ucrânia irão ameaçar a vida da população muito depois das armas se calarem.

Segundo um comunicado da ONU, Guterres destacou que 164 estados se comprometeram com a Convenção de Proibição de Minas e apelou a todos os países a aderirem "sem demora" ao acordo.

Roaming na UE sem custos adicionais por mais 10 anos

O Conselho da União Europeia (UE) deu 'luz verde' final ao acordo que permite aos cidadãos europeus utilizar os seus telemóveis em outros Estados-membros para chamadas, mensagens ou internet sem custos adicionais por mais 10 anos, até 2032.

Com as regras atualizadas, está então previsto que os cidadãos possam, em qualquer parte da UE, fazer comunicações móveis sem custos adicionais e com a mesma qualidade de que beneficiam no seu país.

O atual regulamento sobre o 'roaming' caduca a 30 de junho de 2022, pelo que a proposta aprovada esta segunda e acordada entre os negociadores do Parlamento e do Conselho em dezembro passado prolonga o regime de itinerância por mais 10 anos.

Ferrero recolhe chocolates Kinder

A Ferrero está a recolher lotes de chocolate Kinder em França devido a "potencial" ligação com casos de salmonela. A Bélgica fez o mesmo na segunda-feira. Luxemburgo não sabe se estes lotes foram comercializados no país, mas pede que não se consuma os produtos em causa por precaução.

As autoridades luxemburguesas confirmaram que não existe informação de que estes lotes tenham sido comercializados em lojas no Luxemburgo. No entanto, como estes produtos são populares entre os jovens e como a Páscoa se aproxima, o Governo recomenda que os consumidores verifiquem se têm os produtos com as datas de validade em causa.

Atualmente há mais de 90 casos da doença em sete países europeus. No Luxemburgo foi registado um caso.

LC. Benfica recebe Liverpool com ambição de chegar às meias-finais

O Benfica recebe hoje os ingleses do Liverpool, na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões de futebol, com o ‘sonho’ de regressar às meias-finais, 32 anos depois.

Os lisboetas, sob o comando de Nélson Veríssimo, aspiram à estreia nas meias-finais no atual formato da principal competição europeia de clubes, naquela que é a sua quinta vez nos ‘quartos’ desde 1992/93.

O embate entre Benfica e Liverpool está marcado para as 21:00, no Estádio da Luz, e vai ser arbitrado pelo espanhol Jesús Gil Manzano. As duas equipas voltam a defrontar-se no dia 13, em Anfield Road, no jogo da segunda mão.

No outro encontro do dia, o Manchester City, que eliminou o Sporting da competição, recebe o Atlético de Madrid.

