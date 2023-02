OGBL. “Patrões são culpados pela falta de mão de obra no Luxemburgo”

“A falta de mão de obra no setor manufatureiro não é uma fatalidade. Foi provocada pelos patrões”. É o que escreve a OGBL, num comunicado, acrescentando que os empregadores são os próprios culpados da situação atual.

“A falta de mão de obra no setor manufatureiro não é uma fatalidade. Foi provocada pelos patrões”. É o que escreve a OGBL, num comunicado, acrescentando que os empregadores são os próprios culpados da situação atual.

A central sindical defende que a penúria de mão de obra em certos setores, como o da construção civil, é o resultado direto de uma política contraprodutiva e incompreensível praticada pelos patrões, que, segundo diz, evitam as discussões à volta da revalorização dos empregos.



A OGBL lembra que não é de hoje que reivindica melhores condições de trabalho e melhores salários, mas que algumas federações patronais sempre se opuseram. Por estas razões, o sindicato acredita que os jovens evitam o setor da manufatura.

A maior central sindical do país acredita que a penúria de trabalhadores é tão grave em certos setores que muitas empresas não vão sobreviver. Daí reivindicar contratos coletivos atrativos para o setor manufatureiro.

Banco Edmond de Rothschild atira 20 pessoas para o desemprego

Vinte postos de trabalho vão ser suprimidos no banco Edmond de Rothschild. Um anúncio feito pelos sindicatos OGBL, LCGB e ALEBA, que salientam que as negociações do plano social para os 20 trabalhadores duraram duas semanas.

Inicialmente, o banco tinha a intenção de despedir 26 pessoas, com o objetivo de reduzir os custos operacionais, mas após negociação foi possível reduzir para 20, o número de despedimentos.

A delegação do pessoal da empresa e os sindicatos negociaram um plano social que inclui medidas de manutenção do emprego ou medidas de acompanhamento social e financeiro. Para além disso, o plano social prevê ainda o pagamento de um subsídio e o pagamento de uma indemnização extralegal, para além da indemnização de família.

Comuna da capital está a recrutar trabalhadores para 15 serviços

A comuna da cidade do Luxemburgo está a recrutar. A autarquia divulgou na quarta-feira uma série de ofertas de emprego para 15 serviços.

Entre esses serviços estão, por exemplo, os departamentos de higiene, estacionamento, ensino, creches, teatros, autocarros e canalização. Motoristas de autocarro, engenheiros e professores são algumas das profissões procuradas.

A autarquia adianta que, além destas vagas, são também aceites candidaturas espontâneas. No entanto, estas devem ser apresentadas apenas aos postos não-qualificados ou profissões manuais. As ofertas de emprego podem ser consultados no site oficial da comuna, em vdl.lu.

Félix Braz. Tribunal não anula despedimento do Governo

O antigo ministro da Justiça, Félix Braz, não viu o seu recurso contra a sua “despedimento forçado” ser anulado pelo tribunal. O veredito foi comunicado a 10 de fevereiro, mas só agora foi tornado público. Segundo a RTL, o tribunal não deu razão a Félix Braz.

O antigo ministro da Justiça recorreu aos tribunais para tentar anular a demissão do cargo de ministro após ter sofrido um ataque cardíaco em 2019. O político do Déi Gréng (Os Verdes, em português) queria que a demissão – decidida pelo Governo enquanto estava hospitalizado – fosse anulada, uma vez que, na sua opinião ocorreu de forma “forçada e involuntária”.

O ex-ministro lusodescendente foi vítima de um ataque cardíaco no dia 22 de agosto de 2019, quando passava férias na Bélgica. Um mês depois, a 25 de setembro, foi anunciada uma remodelação do Governo, sendo que o Grão-Duque Henri assinou no mês de outubro de 2019, um decreto que acordava a "demissão honrosa" do então ministro da Justiça.

Uma ação com a qual Félix Braz não concordou. Mas para o juiz, a decisão do primeiro-ministro, Xavier Bettel, de demitir Félix Braz não pode ser anulada. Também o recurso de Braz contra o Centro do Pessoal do Estado foi rejeitado. Ao contrário do que alega a defesa de Félix Braz, o tribunal não considerou que a indemnização atribuída é “discriminatória e não corresponde ao estipulado pela lei”.

Horas passadas a conduzir em 2022 davam para ler 24 livros

As horas que os condutores passaram nas estradas da Cidade do Luxemburgo, em 2022, teriam dado para ler cerca de 24 livros. Foram, no total, em média, 123 horas, de acordo com a nova edição do TomTom Traffic Index.

Segundo o estudo da empresa holandesa, dessas 123 horas, 46 deveram-se a engarrafamentos.

O tempo passado ao volante foi responsável por 836 quilos de emissões de CO2, 133 dos quais devido às filas de trânsito. Quanto a gastos, os condutores desembolsaram uma média de 607 euros, 97 por causa do trânsito.

O estudo anual da TomTom estabelece um ranking das cidades com mais engarrafamentos. Nesta classificação, a capital do Grão-Ducado ocupa a posição número 253, entre um total de 389 cidades de 56 países de seis continentes. Em 2022, foram precisos, em média, 13 minutos para percorrer 10 km no centro da cidade. Menos 20 segundos do que no ano anterior.

Descanso dos motoristas. “Proposta europeia mudará pouco no Luxemburgo”

A proposta da Comissão Europeia sobre os 12 dias consecutivosP de trabalho para os motoristas de autocarro “não mudará grande coisa no Luxemburgo”. São palavras de Hendrik Kühne, secretário geral da Federação Luxemburguesa das Empresas de Autocarros (FLEAA).

Escutado pela Rádio Latina, o responsável frisou que a proposta contém elementos que praticamente não abrangem o Grão-Ducado.

A proposta do Executivo comunitário já foi alvo de críticas por parte da LCGB, que considera que trabalhar 12 dias seguidos – em trajetos dentro e fora dos países – colocará em risco a segurança de condutores e passageiros de autocarros. Leia aqui o artigo na íntegra e oiça as declarações.

Teletrabalho. Um dia por semana permite poupar 25 horas no trânsito e 121 euros por ano

Teletrabalhar um dia por semana no Luxemburgo permite poupar, em média, 25 horas no trânsito e 121 euros por ano, de acordo com a edição 2022 do estudo TomTom Traffic Index.

A empresa holandesa analisou dados e fez as contas. Teletrabalhar à terça-feira permite ainda uma redução de 165 kg de emissões de CO2 por ano. A poupança em tempo, dinheiro e poluentes sobre para 74 horas, 361 euros e 491 kg se se recorrer ao ‘hommeoffice’ três vezes por semana, às terças, quintas e sextas-feiras.

O estudo da TomTom revela também qual é a pior hora de ponta na cidade do Luxemburgo: terça-feira, das 17h às 18h. Leia aqui o artigo na íntegra.

Teletrabalho. Sindicato quer mais incentivos fiscais para material de escritório

A OGBL quer mais incentivos fiscais para quem teletrabalha. Em causa está a redução fiscal aplicada ao material de escritório que os trabalhadores adquiram para poderem fazer homeoffice. Para o sindicato, essa redução fiscal tem de ser mais significativa.

A reivindicação foi manifestada durante uma reunião no Parlamento com os deputados da subcomissão do teletrabalho.

Depois de mais de 13.800 pessoas terem assinado uma petição que reivindica dois dias de teletrabalho por semana para todos os trabalhadores, residentes ou não, a subcomissão parlamentar teve reuniões com os dois principais sindicatos do país.

Detetado caso de gripe aviária em Wincrange

As autoridades sanitárias luxemburguesas detetaram mais um caso de gripe aviária (H5N1), desta vez numa garça na comuna de Wincrange. De acordo com um comunicado da Administração Veterinária e Alimentar, este vírus "está largamente presente nas aves selvagens no Grão-Ducado e nos países vizinhos".

Por isso, as autoridades apelam aos detentores de aves de capoeira que é "imperativo proteger estes animais contra qualquer contacto com aves selvagens".

Entre as medidas preventivas, as aves de capoeira devem ser mantidas em instalações fechadas. Qualquer mortalidade anormal de aves de capoeira deve ser comunicada a um veterinário.

Laboratório confirma presença de lobo no norte do Grão-Ducado

Está confirmado. Um lobo foi avistado há poucos dias em Troine, no norte do Luxemburgo.

A Administração da Natureza e das Florestas lança um apelo à população para que qualquer suspeita da presença de um lobo no país lhe seja comunicada, através do endereço email especialmente criado para o efeito: wolf@anf.etat.lu. (Imagem ilustrativa: dpa)

A Administração da Natureza e das Florestas revela, em comunicado, que foi no dia 22 de janeiro que uma mulher avistou um lobo quando estava a passear com os seus cães. O lobo fugiu mas alguns dos seus pelos ficaram agarrados a um arame. O instituto alemão Senckenberg analisou a amostra e confirmou que o animal avistado em Troine, na comuna de Wincrange, era um lobo. Trata-se de um macho da Europa Central.

Caritas. A mudança começa a nível local

Com o aproximar das eleições comunais, no dia 11 de junho, a Caritas estabeleceu uma lista de reivindicações que gostaria que fossem debatidas durante a campanha eleitoral.

Intitulado “a mudança começa a nível local”, a ONG sublinha a importância das comunas na vida das pessoas. Frisa que o aumento dos preços da energia, a perda do poder de compra e as consequências da pandemia, mas também da guerra na Ucrânia, a luta contra a pobreza e as desigualdades têm de ser uma prioridade, não só europeia e nacional, mas também a nível local.

Pobreza, alojamento, integração social e transição ecológica, são os quatro temas que a Caritas quer ver no centro das atenções e do debate político. Relativamente à habitação, a associação pede às autarquias que harmonizem as ajudas sociais, uma vez que as ajudas não deveriam depender da comuna onde uma pessoa vive.

Princesa Alexandra celebra 32 anos

(Foto: Casa do Grão-Duque/Sophie Margue)

A princesa Alexandra, a única filha mulher do casal grão-ducal, faz anos esta quinta-feira.

Alexandra Joséphine Teresa Charlotte Marie Wilhelmine é a quarta filha de Henri e Maria Teresa. Nasceu no dia 16 de fevereiro de 1991, na maternidade Grand-Duchesse Charlotte, na capital.

O Grão-Duque Herdeiro, Guillaume, é o irmão mais velho, seguido por Félix e Luis. Depois de Alexandra, nasceu ainda Sébastien.

NATO. Luxemburgo e 17 aliados juntam-se para vigiar o espaço

O ministro da Defesa, François Bausch, assinou esta quarta-feira uma carta de intenções que permite ao Luxemburgo ser o novo parceiro da "Aliança de Vigilância Permanente a partir do Espaço". Este projeto foi iniciado pela NATO e visa desenvolver a vigilância na Terra, particularmente durante os conflitos.

A Direção de Defesa refere, em comunicado, que a agressão russa na Ucrânia salientou a importância do domínio espacial e que este mecanismo, assinado já por 18 aliados, é o maior projecto espacial multinacional da história da NATO.

O Luxemburgo contribuiu, em dezembro de 2022, com 16,5 milhões de euros para esta iniciativa que prevê partilha de encargos, de recursos e aumento da capacidade da NATO para obter recursos de inteligência, vigilância e reconhecimento.

Agência Europeia do Medicamento defende vacinação anual contra a covid-19

A Agência Europeia do Medicamento defendeu esta quarta-feira a vacinação anual contra a covid-19, advertindo que a doença “representa ainda uma carga significativa” para os sistemas de saúde na Europa.

Segunda a agência, a melhor altura do ano para a administração da vacina contra a covid-19 “será o início da estação fria” (outono), coincidindo com a época para a inoculação de vacinas contra outros vírus respiratórios (como o da gripe).

As vacinas contra a covid-19 em circulação previnem essencialmente a doença grave e morte.

Resgatados 5 sobreviventes após 9 dias nos escombros depois do sismo

Cinco pessoas foram ontem resgatadas com vida depois de nove dias soterradas nos escombros, na sequência dos sismos na Turquia que provocaram, pelo menos, 40 mil mortos no país e na Síria.

Turquia. “As pessoas não têm nada. É duro ver isto”, diz bombeiro luxemburguês Elementos da equipa luxemburguesa de intervenção na Turquia descrevem um cenário de absoluta destruição. “Quem não está aqui não consegue imaginar o que se passa”, conta um deles.

O último resgate em Antioquia, uma das cidades mais destruídas pelos sismos e onde as equipas de resgate retiraram dos escombros com vida uma mulher e os dois filhos, presos durante 228 horas.

As baixas temperaturas, próximas de zero graus, ou até mais baixas, na região afetada pelos sismos, podem em certas circunstâncias facilitar a sobrevivência das pessoas presas, como explicaram especialistas da equipa de bombeiros de Madrid, que participou vários dias nos resgates.

