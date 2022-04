As duas centrais sindicais do país assinalam, este domingo, o 1º de Maio novamente com eventos separados.

Atualidade em síntese 29 ABR 2022

OGBL organiza 1° de Maio na capital e LCGB em Remich

A OGBL celebra o Dia do Trabalhador na Abadia de Neimënster, na capital, enquanto a LCGB vai estar em Remich.



A maior central sindical do país, OGBL, traz este ano como destaque uma manifestação contra a mexida na indexação salarial, assinada pela tripartida, no dia 31 de março. A OGBL recusou fazer parte deste acordo, por considerar que as medidas, como o adiamento para 2023 da segunda tranche do índex, diminuem o poder de compra da população ativa e provocam o desmantelamento social.

A marcha da "manifestação pelo índex" vai arrancar da Gare da Cidade do Luxemburgo às 10h do feriado 1 de maio, em direção à Abadia Neimënster, onde se realiza a festa da OGBL sobre o Dia do Trabalhador.

Às 11h30 é esperado o discurso da presidente da central sindical, Nora Back, no grande átrio da abadia, no Grund.

Uma hora depois, arranca a "Festa do Trabalho e das Culturas", que se estende até às 18h, com vários concertos, espetáculos para pequenos e graúdos, animação, ateliês criativos, exposições, gastronomia e stands. A Rádio Latina vai estar também no local com um stand.

Já a central sindical LCGB vai assinalar o 1° de Maio com uma festa familiar em Remich, dois anos depois do formato digital, por causa da pandemia.

A LCGB vai organizar este ano uma grande feira na esplanada de Remich com várias atrações para pequenos e graúdos, stands, animação e concertos, entre as 10h e as 17h.

O tradicional discurso do presidente da LCGB, Patrick Dury, vai ter lugar às 10h30. Segue-se o almoço, a partir das 12h, junto da piscina, com animação musical.

Entre as 17h e as 21h a festa prossegue a bordo de um cruzeiro pelo Rio Moselle.

Três pessoas detidas após assalto mortal num restaurante em Kirchberg

O Ministério Público anunciou que após investigação foram detidas três pessoas no âmbito do assalto violento que provocou a morte de uma pessoa num restaurante em Kirchberg, na capital.

O corpo sem vida de uma mulher de 46 anos foi encontrado a 17 de abril na cave da pizzaria Vapiano, na avenida John F. Kennedy, em Kirchberg.

Na quinta-feira, a polícia judiciária efetuou buscas a pedido do juiz de instrução, que levaram à detenção de três pessoas, suspeitas de estarem implicadas no crime.

As imagens de videovigilância mostram dois homens encapuzados a entrar na pizzaria Vapiano na noite de sábado enquanto a vítima contava o dinheiro da caixa. Os suspeitos terão atacado a mulher com golpes violentos, acabando por estrangulá-la. Depois, levaram a mulher para a cave, onde estaria guardado o cofre do restaurante, e roubaram 3.000 euros.

Segundo o Wort, as buscas ocorreram nos bairros de Bonnevoie e da Gare, na Cidade do Luxemburgo, sendo que os suspeitos têm entre 20 e 30 anos de idade.

Se Bélgica não pagar gás russo em rublos há "um certo risco" para o Luxemburgo

A Polónia e a Bulgária são os dois primeiros países europeus que a Rússia cortou o gás, por terem recusado pagar em rublos. O aviso já tinha sido dado no final do mês passado pelo Presidente russo, Vladimir Putin, através de um ultimato aos países Ocidentais.



O Luxemburgo importa também gás natural russo, mas de forma indireta, através da Bélgica. Mesmo assim, poderá ser afetado.

O ministro da Energia, Claude Turmes, esclareceu numa resposta parlamentar ao CSV que o Luxemburgo não vai abrir conta bancária em rublos para pagar o gás russo, isto em alinhamento com a decisão da União Europeia. Outra razão para tal é que o Luxemburgo compra esse gás à Bélgica, em euros.

Mas se a Bélgica for forçada a pagar em rublos, Claude Turmes assume "um certo risco" para o Luxemburgo, mas lembra que em cima da mesa está a possibilidade de suspensão dos contratos de gás.

Questionado sobre a quantidade de gás russo que o Luxemburgo importa, o ministro disse, referindo os números do Statec, que em 2017 o gás russo representava 27,2% do mercado luxemburguês, mas que em 2021 diminuiu para os 13,8%.

Apesar de a União Europeia instar os compradores a não violar as sanções, quatro empresas europeias já terão feito pagamentos à Gazprom em rublos, segundo a Bloomberg. A agência de notícias refere ainda que dez empresas europeias abriram conta no Gazprombank, para poder vir a pagar em rublos.

Cruz Vermelha transporta material de empresas luxemburguesas para a Ucrânia

A Cruz Vermelha luxemburguesa deverá chegar esta sexta-feira à Ucrânia, com uma carga humanitária enviada por empresas do Grão-Ducado.

A bordo, foram enviados equipamento médico e de desinfeção para hospitais, luvas, máscaras, mas também produtos alimentares oferecidos por várias empresas do Grão-Ducado.

O transporte humanitário saiu deverá chegar esta sexta-feira à cidade de Chernivtsi, no oeste da Ucrânia, refere a Cruz Vermelha.

A partir daí, a ajuda será direcionada para Donbass, onde a Cruz Vermelha luxemburguesa trabalha desde o início do conflito, mas também para a capital Kiev.

Novo centro de refugiados em Contern afinal não vai ser só para ucranianos

Afinal, o novo centro de refugiados que esteve para abrir nos últimos dois meses numa zona industrial de Contern, com o objetivo de acolher até mil ucranianos, só deverá funcionar no final do ano, com metade da capacidade e para qualquer refugiado.

A informação foi avançada ao Contacto pela burgomestre da Comuna, Marion Zovilé-Braquet, e depois confirmada pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros, que relembra que a estrutura "requer obras adicionais para garantir que todas as medidas de segurança possam ser respeitadas". Não são adiantados mais pormenores.

Segundo a autarca de Contern, o espaço - um antigo armazém que o Governo alugou a uma empresa privada, na zona industrial de Weiergewan - só deverá abrir no final deste ano. O ministro Jean Asselborn já tinha anunciado, no início de abril, que a estrutura não iria funcionar nos próximos meses devido a problemas de segurança. Questionado pelo Contacto, o Ministério não esclareceu quais são exatamente esses problemas.

Setor das empresas manufatureiras recuperou bem da crise sanitária

De uma forma geral, as empresas manufatureiras recuperaram bem da crise sanitária ligada à covid-19. Esta é uma das constatações da Câmara dos Ofícios, que esta semana apresentou o balanço do ano passado.

Olhando para 2021, vê-se que o setor criou novos postos de trabalho, contando com mais de 102.500 trabalhadores, o que representa um aumento de 4% em comparação com o ano anterior. Também a nível de criação de novas empresas nota-se um aumento de 5%, passando o setor a contabilizar 8.450 empresas (+430 unidades).

A Câmara dos Ofícios acrescenta, no entanto, que as medidas de ajuda às empresas implementadas pelo Governo do Luxemburgo contribuíram para este balanço positivo.

Apesar desta tendência positiva no geral das empresas, é preciso, no entanto, diferenciar os ramos, sublinha o organismo. Se, por exemplo, no setor da construção é constatado um aumento de atividade, no setor da alimentação o cenário é diferente.

No setor da construção foram criadas 103 novas empresas, sendo que o livrete de encomendas está preenchido para os próximos oito meses. Já no setor da alimentação, vê-se que em comparação com o ano anterior, em 2021, o setor empregou menos 355 pessoas.

Atualmente são os efeitos da guerra na Ucrânia que estão a preocupar o setor manufatureiro, com os preços da energia e de diversos materiais a aumentarem de forma excecional, o que deixa as empresas preocupadas para os próximos meses.

Governo revê em baixa previsões de crescimento económico para o Luxemburgo devido à guerra na Ucrânia

O Governo reviu em baixa as previsões de crescimento económico para o Luxemburgo devido à guerra na Ucrânia.

O Programa de Estabilidade e Crescimento (PEC) 2022 foi apresentado esta semana na Câmara dos Deputados pela ministra das Finanças Yuriko Backes, que forneceu uma visão geral das perspetivas económicas e orçamentais para o Grão-Ducado, enquadradas à luz no atual contexto de guerra que se vive na Europa e dos seus impactos económicos, que se vão sentir no país, pelo menos, nos próximos meses.

O crescimento real do PIB em 2021 foi +6,9%, acompanhado do dinamismo mercado de emprego, que, de acordo como os números apresentados pelo Governo, levou a uma queda contínua do desemprego nos últimos meses, atingindo 4,7% no final de março deste ano, "a taxa mais baixa dos últimos quase 15 anos".

A queda na confiança dos consumidores, como demonstrado na última análise de conjuntura publicada pelo Statec, e que se deverá alastrar às empresas e conduzir a uma maior volatilidade nos mercados financeiros, conduz, de acordo com as previsões do instituto de estatísticas, a uma revisão das perspetivas de crescimento do Luxemburgo em baixa em dois pontos percentuais.

Rússia confirma bombardeamento contra Kiev durante visita de Guterres

A Rússia confirmou hoje ter feito um ataque com armas "de alta precisão" contra Kiev na quinta-feira, causando um morto, durante a visita do secretário-geral da ONU, António Guterres.

As forças russas destruíram com armas de alta precisão as oficinas da empresa espacial Artiom na cidade de Kiev", disse hoje o Ministério da Defesa da Rússia, em Moscovo.

Pelo menos uma pessoa morreu na sequência do ataque russo de quinta-feira, disse hoje o presidente da Câmara de Kiev, Vitali Klitschko, na rede social Telegram.

UE aplaude contenção da Moldova face a incidentes na Transnístria

A União Europeia reiterou esta sexta-feira o apelo a todos os atores para que evitem a desestabilização na região separatista pró-russa da Transnístria, na Moldova.

Num comunicado esta sexta-feira divulgado sobre os recentes "incidentes" na região da Transnístria, o Alto Representante da UE para a Política Externa e de Segurança, Josep Borrell, disse que os incidentes "são prejudiciais para a segurança e estabilidade da República da Moldova", apelando por isso à contenção.

O chefe da diplomacia europeia reafirma que "a UE mantém-se solidária com a Moldova e reitera o seu apoio à soberania e integridade territorial da República da Moldova dentro das suas fronteiras internacionalmente reconhecidas, e com um estatuto especial para a região da Transnístria".

Luxemburgo é o país da UE com mais bebés nascidos de mães de origem estrangeira

O Luxemburgo foi o país da União Europeia onde, em 2020, se verificou a maior percentagem de crianças nascidas de mães de origem estrangeira.

Segundo um relatório publicado, esta quinta-feira, pelo Eurostat, essa percentagem correspondeu a mais de metade (64%) das crianças nascidas no país nesse ano. O Chipre foi o segundo país com mais bebés nascidos de mães de origem estrangeira e na Áustria, Malta e Bélgica a percentagem foi de cerca de um terço.

Entre 2019 e 2020, a taxa de fertilidade subiu ligeiramente no Luxemburgo, passando de 1,34 para 1,36, mas ainda assim abaixo da média europeia (1,50).

“Cup2Go”. Cidade do Luxemburgo promove uso de copos reutilizáveis

A comuna da Cidade do Luxemburgo apresentou esta semana a iniciativa "Cup2Go", que visa incentivar o uso de copos reutilizáveis na restauração para lutar contra o lixo.

A autarquia da capital refere em comunicado que esta ação de sensibilização é um pequeno gesto que reduz a produção de resíduos, sobretudo copos descartáveis para bebidas quentes.

Para reduzir este tipo de lixo, a comuna apela às pessoas que tragam o seu próprio copo reutilizável, que pode ser utilizado em cerca de cinquenta estabelecimentos de bebidas quentes para 'take away' na capital.

Como vantagem, as lojas marcadas com autocolantes "Cup2Go" na vitrina (mapa das lojas em cup2go.vdl.lu) oferecem aos clientes com copo reutilizável um desconto na compra de uma bebida quente, carimbos no cartão de cliente ou alguns produtos de pastelaria.

Para marcar o lançamento desta ação, a Cidade de Luxemburgo vai sortear, entre os residentes da capital, 2.500 copos térmicos com tampa criados para a ocasião (informações na revista da capital City).

Os estabelecimentos que pretendam aderir à iniciativa podem contactar os serviços da capital ou registar-se em cup2go.vdl.lu.

