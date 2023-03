O sindicato tem a certeza que não é ao piorar o código do trabalho e as convenções coletivas, que a indústria vai ser mais atrativa e produtiva.

Radio Latina 11 min.

Atualidade em síntese 20 MAR 2023

OGBL. Falta de mão-de-obra não pode piorar condições de trabalho

O sindicato tem a certeza que não é ao piorar o código do trabalho e as convenções coletivas, que a indústria vai ser mais atrativa e produtiva.

A central sindical OGBL já reagiu à comunicação dos representantes da Federação dos Industriais Luxemburgueses (Fedil) que pediram um aumento do tempo de trabalho. Uma proposta que o sindicato qualifica de “insulto”.

Para a OGBL, só falta a Fedil reivindicar também que o tempo para ir à casa de banho, beber um café ou trocar de roupa seja descontado do tempo de trabalho efetivo do trabalhador.

Segundo a central sindical, a constatação é a mesma em todos os países que adotaram uma redução do tempo de trabalho, para salário igual: a produtividade das empresas mantém-se ou até melhora. A OGBL acrescenta que melhorar as condições de trabalho também faz com que as profissões do setor da indústria se tornem mais atrativas.

O sindicato tem a certeza que não é ao piorar o código do trabalho e as convenções coletivas, que a indústria vai ser mais atrativa e produtiva. Muito pelo contrário, vinca.

Em fevereiro havia mais desempregados inscritos na ADEM

Em fevereiro, o número total de desempregados inscritos na Agência para o Desenvolvimento do Emprego (ADEM) foi de 15.650, o que representa um aumento de 2% face a fevereiro de 2022. A taxa de desemprego situa-se, assim, nos 4,8%.

O número de candidatos a um posto de trabalho está a aumentar em todas as categorias, à exceção daqueles inscritos há mais de um ano. Nessa categoria houve uma diminuição de 6%. Além disso, o número de novos inscritos também aumentou. No mês de fevereiro inscreveram-se 2.294 pessoas, mais 24,1% que em fevereiro do ano passado.

Já o número de residentes desempregados que recebem o subsídio de desemprego completo aumentou 7,1% no espaço de um ano, para os atuais 8.093. O número de beneficiários de uma medida em prol do emprego é de 4.265.

Em relação às ofertas de trabalho, os empregadores notificaram à ADEM 3.389 novas vagas em fevereiro passado, o que corresponde a uma diminuição de 3,4% em relação ao mês homólogo de 2022.

Juncker: "O fosso entre ricos e pobres é cada vez maior"

Para Jean-Claude Juncker as medidas decididas durante a tripartida são adequadas para conter a inflação no país.

Contudo, o ex-presidente da Comissão Europeia criticou o facto de, em tempos de crise, as pessoas com salários elevados beneficiarem mais das parcelas de indexação do que os salários pequenos e médios. Para Juncker, não é correto que uma pessoa no cargo de ministro de Estado receba três a cinco vezes mais do que um salário mínimo quando uma tranche do 'index' é acionada.

Segundo o político do CSV, seria necessário fazer nivelamentos no sistema de indexação e fixar um teto máximo para o 'index' em tempos de crise.

Mas até agora, nenhum partido, nem mesmo o CSV, deu sinais de sugerir uma proposta semelhante. O ex-chefe do governo, de 68 anos salientou também que, independentemente do 'index', o fosso entre ricos e pobres não parou de aumentar. Juncker chamou "espetacular" à medida da tripartida segundo a qual o Estado vai pagar às empresas públicas e privadas os custos da terceira parcela do 'index' de 2023.

Está em Portugal e quer votar nas comunais de junho? Faça o pedido

Vai estar em Portugal em junho e quer votar nas eleições comunais? Os pedidos para votar por correspondência podem ser feitos a partir de hoje. O requerimento pode ser feito através do guichet.lu ou de um formulário na comuna.

Quem quiser votar por correspondência a partir do Luxemburgo, deve inscrever-se até 17 de maio. Os que o fizerem a partir do estrangeiro devem fazer o pedido até 2 de maio.

Os eleitores serão chamados à urnas a 11 de junho. Desta vez, não-luxemburgueses podem votar independentemente de há quanto tempo estão no país. Mas têm de estar inscritos. O recenseamento está aberto até dia 17 de abril. Leia aqui o artigo na íntegra.

Subsídios para pais, ‘maisons relais’ e mais tempo com os filhos

Mais tempos com os filhos. Este é um assunto em destaque, esta semana, no Parlamento. O tema aparece duas vezes na agenda da Câmara dos Deputados para esta semana.

Na quarta-feira, as comissões da educação, da família e das petições vão discutir o seguimento dado às conclusões do debate sobre a petição 2061, de Jules Clement, debatida em maio do ano passado. Jules Clement pedia um subsídio para os pais que não colocam os filhos nas chamadas ‘maisons relais’.

O debate da petição de Jules Clement foi o primeiro a contar com a presença de uma família inteira: pais, filhos, avós e tias, de acordo com a RTL Today, mas não houve acordo quanto à criação de um novo subsídio para os pais. Na quinta-feira, será a vez de Luc Martiny, autor de uma petição, que reuniu mais de 5.000 subscritores, que reclama também uma ajuda para os pais. Leia aqui o artigo na íntegra.

Mãe: “Trabalhamos 40 horas. Só estamos juntos à noite e ao fim de semana”

A situação de Manuela Barilozzi é a de tantas outras famílias. Tem dois filhos pequenos. Tal como o marido, trabalha 40 horas por semana, sai às 18h e o tempo em família acaba por ser pouco. Muito pouco.

Esta foi uma das razões que a levaram a lançar uma petição pública, assinada já por mais de 4.600 pessoas, em que reclama uma ajuda financeira que permita aos pais reduzirem a carga horária para poderem passar mais tempo com os filhos. Clique aqui para ouvir as declarações de Manuela Barilozzi.

Deputados não podem aceitar presentes acima dos 150 euros

A Câmara dos Deputados do Luxemburgo deu mais um passo para uma maior transparência da atividade parlamentar e no combate ao lobbying.

Os parlamentares aprovaram as alterações ao Código de Conduta do seu próprio trabalho e entre as medidas agora estipuladas está a proibição de "aceitar ofertas de valor superior a 150 euros ou o pagamento das despesas de viagem, alojamento ou estadia por terceiros".

Ainda segundo a nova lei, qualquer presente aceite por um deputado durante as missões da Câmara e viagens relacionadas devem ser comunicados.

Um deputado que não cumpra estes requisitos pode ser sancionado ou expulso de determinadas atividades parlamentares ou delegações.

Empréstimos habitação. "Famílias desfavorecidas devem ter ajuda do Estado"

Nem todos os proprietários de casas no Luxemburgo têm elevado poder de compra. Em entrevista ao jornal Contacto, Michel-Edouard Ruben, economista da Fundação IDEA, disse que “um em cada dois agregados familiares em risco de pobreza é proprietário” de uma casa no país.

De acordo com o especialista, para estas famílias mais desfavorecidas está a tornar-se cada vez mais complicado fazer face ao aumento do custo de vida, a que se tem aliado o aumento constante das taxas de juro, nomeadamente dos empréstimos bancários à habitação.

Para ajudar estas famílias com dificuldades nos encargos dos créditos à habitação, o economista da Fondation IDEA propõe uma ajuda concreta do Estado, como foi previsto na crise financeira de 2008.

Cada vez mais pessoas pedem apoio jurídico no Luxemburgo

O número de pessoas com baixos rendimentos, que não consegue pagar um advogado e precisa de pedir ajuda do Estado, está a aumentar no Luxemburgo. Em resposta a uma questão parlamentar do deputado Marc Goergen (Partido Pirata), a ministra da Justiça revelou que, no ano passado, foram apresentados 7.314 pedidos de apoio jurídico.

Destes, foram aprovados 7.009 pelos distritos judiciais do Luxemburgo e de Diekirch. A maioria dos requerimentos abrange as áreas do direito administrativo (1.884), direito penal (1.376) e procedimentos relacionados com menores (629).

Esta subida reflete-se também na verba alocada ao apoio jurídico. Em 2022, o governo teve uma despesa de mais de 7 milhões de euros destinada a esta ajuda no orçamento da justiça luxemburguesa.

Exército luxemburguês vai pedir registo criminal a prestadores de serviços

A partir de agora, os prestadores de serviços que queiram trabalhar no exército luxemburguês terão de apresentar uma fotocópia do seu registo criminal antes de assinarem qualquer contrato.

Esta informação surge após as circunstâncias de contratação de Mouhamadou Diagne, médico que começou a trabalhar no exército luxemburguês no final de 2022, apesar de ser alvo de um processo criminal na Bélgica por emitir certificados covid-19 falsos, tendo sido mesmo condenado por fraude em 2018.

Segundo o governo, o médico apresentou toda a documentação pedida para o contrato de prestação de serviços, nomeadamente o diploma e a autorização de exercício da profissão, esta última datada de 2019. Contudo, se nas restantes contratações a consulta do registo criminal é obrigatória, no caso dos prestadores de serviços esse procedimento era inexistente até agora.

Moody's confirma triplo A para o Luxemburgo

A agência de notação financeira Moody's mantém a classificação de triplo A para o Luxemburgo, com perspetiva estável da economia do país. O Grão-Ducado continua assim a figurar entre os poucos países com a classificação mais elevada das três maiores agências de notação financeira, a Standard & Poor’s, Fitch e Moody's, e também da canadiana DBRS.

No comunicado a Moody’s salienta que apesar da deterioração da situação económica mundial ligada às pressões inflacionistas atuais, o Luxemburgo continua robusto. A agência de notação estima que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) seja de 1% em 2023. No próximo ano poderá chegar aos 2%.

Ainda segundo a Moody’s, as medidas decididas pelo governo no quadro das reuniões tripartidas, como também a manutenção de um mercado de trabalho saudável, permitiram minimizar os efeitos negativos da inflação, tanto para as empresas, como para as famílias.

Banco UBS compra Credit Suisse

O grupo bancário suíço UBS vai comprar o Credit Suisse, anunciou o presidente da Suíça, Alain Berset, considerando que esta é a melhor forma de "restaurar a confiança".

A ministra das Finanças suíça, Karin Keller-Sutter, declarou que a falência do Credit Suisse poderia provocar "danos económicos irreparáveis".

A transação terá um valor de 3.000 milhões de francos suíços (3,02 mil milhões de euros), que serão pagos em ações UBS.

Interrupção na linha do norte vai durar sete semanas

A interrupção da circulação ferroviária nas extensões Ettelbruck-Kautenbach e Kautenbach-Wiltz, acionada na terça-feira devido à insegurança representada por uma escarpa em Burden, vai manter-se por mais sete semanas, de acordo com os Caminhos-de-Ferro Luxemburgueses.

Esse será o período de duração dos trabalhos de estabilização da face rochosa, que deslizou com o impacto das condições meteorológicas adversas das últimas semanas.

Nas próximas semanas, os passageiros da linha do Norte têm à sua disposição autocarros de substituição entre Ettelbruck e Kautenbach e entre Kautenbach e Wiltz, cujos horários podem ser consultados no site da empresa.

Adeptos portugueses têm encontro marcado na Place d'Armes

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF), através do clube de fãs oficial das seleções Portugal+, está a preparar um encontro entre os adeptos da seleção portuguesa a partir das 16h do dia 26 de março, na Place d'Armes, no centro histórico da capital.

O 'Fan Meeting Point' vai promover o convívio entre os apoiantes de Portugal com a animação habitual e brindes para os fãs do Portugal+, revelou a Federação em comunicado.

Às 18h, os adeptos serão convidados a reunir-se para irem todos juntos até ao estádio do Luxemburgo, naquela que se pretende que seja "uma grande onda de apoio a Portugal".

A partida entre o Luxemburgo e Portugal, que integram o grupo J de qualificação para o Euro2024, está marcada para as 20h45.

FC Porto e Sporting de Braga 'anulam-se' e deixam líder Benfica mais isolado

O campeão FC Porto, segundo classificado, empatou ontem a zero no reduto do Sporting de Braga, terceiro, ficando ambos mais longe do líder Benfica, após a vigésima-quinta jornada da I Liga portuguesa de futebol.

Os ‘dragões’ passaram a contar 58 pontos, enquanto o Sporting de Braga soma agora 56, ficando a 10 e 12 dos ‘encarnados’, que no sábado receberam e goleou o Vitória de Guimarães por 5-1.

Textos: Redação Latina | Lusa | Contacto | Foto: AFP