Odjac apresentou novos temas na Radio Latina

"En te voyant", "Monsieur Tout Le Monde" e "Pour Eux" antecedem o novo álbum do artista.

O cantor luxemburguês, de origem brasileira, continua a sua caminhada artística. Temas rap, hip hop e pop urbana compõem o seu repertório musical, como atestam as canções que apresentou na Radio Latina durante uma entrevista/showcase que pode recordar abaixo:

Entrevista disponível em podcast.

Na primeira passagem pelos estúdios da Radio Latina Odjac falou sobre o álbum que deveria ter sido apresentado na Primavera, mas, devido à situação atual foi adiado. Leia o artigo aqui.



Até lá, Odjac continua a atualizar o seu canal youtube com novas músicas e os seus maiores sucessos como Mariana.

Odjac anseia, como todos os artistas, subir ao palco para partilhar com o público a sua paixão. O "reencontro" será no dia 3 de outubro, no n° 42, rue d'Hollerich na cidade do Luxemburgo.

Siga a atualidade do artista página facebook, no instagram e no seu canal youtube.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

