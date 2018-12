O artista de origem congolesa, nascido na Alemanha, prepara o seu primeiro projeto, uma mistura de sonoridades soul/r&b/afro.

Radio Latina 1

O universo soul de Bolingo Poba

O artista de origem congolesa, nascido na Alemanha, prepara o seu primeiro projeto, uma mistura de sonoridades soul/r&b/afro.

Bolingo Poba artista congolês, dotado de uma voz potente e versátil vai, brevemente, partilhar com o público o seu universo musical, uma mistura de soul/r&b e ritmos africanos. O artista "habitué" dos palcos e membro do label Modji Music composto por vários artistas (Nathael, Amiel, Mike le Bourgeois e Ravidson) é o convidado do espaço entrevista/showcase na Radio Latina , sexta-feira 07 de dezembro, entre as 15h e as 16h.





Descubra abaixo um dos temas de Bolingo Poba