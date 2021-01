A cantora e compositora, de origem cabo-verdiana, apresentou em exclusivo o single "Overthinking".

O universo musical de "AriGoddess" na Radio Latina

Chama-se Ariane Semedo Dias nasceu no Luxemburgo e é de origem cabo-verdiana. "Embalada" pela música deste tenra idade, graças à influência paternal (o pai da artista integrou o grupo de música tradicional cabo-verdiana "Acústica), a jovem adotou como nome artístico "AriGoddess", a junção do seu nome com "Deusa" e elegeu a soul r&b e o rap como estilo musical.

Pela "mão" da AfroBlood Music "AriGoddess", promete surpreender com a sua voz potente e o seu estilo multicultural.

O quotidiano, as pessoas e as emoções são as suas "fontes" de inspiração como pode ouvir abaixo em "Desabafo", um tema da sua autoria.

"AriGoddess" apresentou o seu universo musical durante uma entrevista / showcase em que interpretou "Overthinking", em exclusivo, na Radio Latina e que pode recordar abaixo:

Siga a atualidade da artista na sua página facebook e no instagram.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

