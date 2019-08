Esta sexta-feira e sábado todos os caminhos vão dar ao centro da cidade.

O "Streeta(rt)nimation" começa hoje no Luxemburgo

Planos para o fim de semana? Escolhas não faltam. O festival Streeta(rt)nimation está de volta para comemorar 25 anos.

A partir das 17h00 desta sexta-feira, 02, e até amanhã, vários músicos, acrobatas, malabaristas, dançarinos, palhaços e personagens poéticos vão transformar o centro da cidade. O terá 26 empresas internacionais e luxemburguesas que vão apresentar mais de 100 performaces ao público.

Place Guillaume II, Place d'armes, Place du Théâtre, Rue do Saint Esprit ou Puits Rouge são alguns dos pontos onde os artistas vão estar. É possível deambular de espetáculo em espetáculo e deixar levar pela atmosfera artítica.

Um dos grupo que se apresenta já esta sexta-feira são os "The Half".

Foto: The Half

A performance é inspirada no "poema "Canto Cósmico" de Ernesto Cardenal e explora o equilíbrio e o desequilíbrio das relações humanas. Um universo habitado por duas pessoas opostas e incompletas em constante busca, com as quais o espectador empreenderá uma viagem filosófica, como existencial e no plano da vida cotidiana como o amor e a morte são hoje".

Veja aqui programa completo do Streeta(rt)nimation. A entrada é gratuita.

