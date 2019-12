Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

Radio Latina 3 min.

O seu Natal terá mais sabor!

Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

Até ao Natal a Brigada da Manhã preparou um conjunto de receitas, algumas delas bem tradicionais, que prometem sabores muito agradáveis, mas menos calóricos.

A pensar nos exageros desta época natalícia, convidámos a nutricionista Silvana Galrão.

Agora, basta colocar mãos à obra e começar já a elaborar a lista de compras.



CROQUETES DE FRANGO NO FORNO



Ingredientes:

- 400g de grão de bico cozido

- 1 chávena de linhaça

- 400g de frango cozido desfiado com especiarias cebola e alho a gosto

Preparação:

Bater no triturador o grão de bico até ficar bem misturado e sem grumos, juntar com o frango desfiado. Fazer bolinhas e passar pela farinha de linhaça dourada leve ao forno pré-aquecido por 20-25 minutos até alourar. Quantidades para 10 unidades, de 80g cada.

RABANADAS

Ingredientes:

- 1 pão cacete

- 3dl de leite magro

- 150g de mel

- 4 ovos

- 5g de açúcar em pó e 20g canela

- Azeite e farinha para untar

- 50g de pinhões e nozes partidas

- 100g de xarope de acér



Preparação:

Misturar o leite magro e o mel. Bater ligeiramente os ovos e as claras. Cortar o pão em fatias com cerca de 1,5cm, passar cada fatia no leite e em seguida no ovo batido. Barrar a forma com o azeite e a farinha. Levar ao forno bem quente, pré-aquecido a 280°C, diminuindo a temperatura para 180°C, por aproximadamente 20 minutos. Virar as rabanadas na metade do tempo, para dourarem nos dois lados. Polvilhar com açúcar em pó e canela, e juntar os frutos secos com o xarope de acér para decorar as rabanadas.

Wrap de vegetais com iogurte

Ingredientes:

- 1 wrap integral de compra (50g)

- 1 ovo fatiado

- 2 folhas de alface cortadas grosseiramente

- 15g de queijo philadelphia light sabor a alho e salsa ou mozzarela de barrar light

- Cenoura ralada q.b.

- Beterraba ralada q.b.

- Sal e pimenta e ervas aromáticas q.b.

Preparação:

Colocar os ingredientes dentro do wrap barrando primeiro com o queijo e dispor os restantes ingredientes pela ordem que preferir. Enrolar o wrap e cortar em rodelas de 1 a 2 cm, dispor num prato.

Peito de frango recheado com brócolos

Ingredientes:

- 1 colher (sopa) de azeite

- 1 cebola picada

- 150g cogumelos picados em pedaços

- 1 ramo de brõcolos

- 2 colheres (sopa) de parmesão ralado

- 2 colheres (sopa) de ricota

- 6 peitos de frango

- 2 colheres (sopa) de vinho branco

Preparação:

Aquecer o azeite numa frigideira. Juntar a cebola e os cogumelos e refogar ligeiramente em fogo médio até que a cebola esteja translucida. Adicionar os brócolos, tapar e cozinhar por 5 minutos ou até que esteja macio.

Retirar do lume, juntar os queijos, misturar e reservar.

Coloque cada peito de frango entre dois plásticos e bater até ficar com 0,5 cm de espessura. No centro de cada peito, colocar uma porção da mistura de brócolos.

Enrolar, prender com um palito e colocar lado a lado numa assadeira antiaderente, levemente untada com um fio de azeite ou papel sulfurizado/vegetal.

Borrifar com água e regar com o vinho e cubrir com papel vegetal.

Leve para assar em forno preaquecido a 190ºC por cerca de 20 minutos, ou até que a carne tenha perdido a cor rosada.

Retire o papel vegetal e de deixe no forno por mais 5 minutos para terminar de alourar.

Humus de azeitona

Ingredientes:

- 180g de azeitona preta sem caroço

- 2 ramos de manjericão fresco

- ¼ Chavena de parmesão

- 1 dente de alho

- 2 colheres de sopa de azeite/tehine

Preparação:

Triturar a azeitona com o manjericão, o queijo, o alho e o azeite. Misturar bem até a pasta ficar homogenea.

A quantidade de azeite/tehine é uma base, o ideal é ir colocando aos poucos, dependendo da humidade das azeitonas.

Conserve no frigorifico.





Consulte este artigo com frequência para aceder às últimas receitas.