Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

O seu Natal terá mais sabor! 27-12

Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

Até ao Natal a Brigada da Manhã preparou um conjunto de receitas, algumas delas bem tradicionais, que prometem sabores muito agradáveis, mas menos calóricos.

A pensar nos exageros desta época natalícia, convidámos a nutricionista Silvana Galrão.

Agora, basta colocar mãos à obra e começar já a elaborar a lista de compras.



Canelones de beringela recheados com mozzarella

Ingredientes:

- 1 beringela grande

- 4 dentes de alho picados

- 4 chávenas de chá de espinafres frescos picados

- 2 chávenas de chá de queijo ricota

- Manjericão picado q.b.

- Queijo mozarela ralado magro q.b.

- Sal e pimenta q.b.

- Azeite q.b.

- Alho em pó q.b.

- 2 cebolas picadas

- 2 Dentes de alho picados

- 6 tomates bem maduros picados sem pele

- Folhas de manjericão picadas q.b.

- 50ml de vinho branco

- Sal e pimenta q.b.

- Azeite q.b.

Preparação:

Retirar as extremidades de 1 beringela grande e corte em fatias finas no sentido longitudinal. Temperar as fatias com sal e deixe-as repousar cerca de 10 minutos.

Para o molho de tomate, refogar em azeite 2 dentes de alho picados e 2 cebolas picadas. Juntar 6 tomates bem maduros, picados, sem pele, e deixe cozinhar um pouco. Acrescentar folhas de manjericão, a gosto, e mexer.Temperar com sal e pimenta. Regar com 50ml de vinho branco e deixe cozinhar.

Triturar o preparado de tomate.

Secar as fatias de beringela com papel de cozinha e temperar com pimenta e alho em pó. Leve-as ao forno durante 15 minutos a 175ºC.

Para o recheio, alourar numa frigideira 4 dentes de alho picados com um fio de azeite. Juntar os espinafres frescos picados. Depois de cozinhado, deixar arrefecer. Juntar aos espinafres o queijo ricota e temperar a gosto.

Num pirex colocar um pouco do molho de tomate os rolinhos de beringela recheados com espinafres e ricota cubrir com o restante molho de tomate e polvilhar com o queijo mozarela. Vai ao forno a gratinar.





Consulte este artigo com frequência para aceder às últimas receitas.