Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

O seu Natal terá mais sabor! 24-12

Até ao Natal a Brigada da Manhã preparou um conjunto de receitas, algumas delas bem tradicionais, que prometem sabores muito agradáveis, mas menos calóricos.

A pensar nos exageros desta época natalícia, convidámos a nutricionista Silvana Galrão.

Agora, basta colocar mãos à obra e começar já a elaborar a lista de compras.



Salada de camarão abacate e alface

Ingredientes:

- 200g miolo de camarão

- 2 abacates pequenos maduros

- 100g alface iceberg

- 6 ovos de codorniz

- 1 iogurte líquido natural

- 1 colher (sopa) azeite

- ½ c. sopa mostarda com sementes

- 2 limas

- Cebolinho picado q.b.

- 1 colher sobremesa de flor de sal

- Pimenta moída q.b.

- 10 tomate cherry

Preparação:

Coza o miolo de camarão em água a ferver cerca de 1 minuto. Retire e deixe arrefecer.

Descasque os abacates e corte-os em cubos pequenos. Lave bem a alface e corte-a em juliana.

Coza os ovos em água durante 4 minutos. Descasque-os depois de frios. Reserve.

Para o molho, misture o iogurte com o azeite, a mostarda, o sumo da lima e o cebolinho e tempere com a flor de sal e pimenta. Reserve num frasco à parte.

No fundo do frasco coloque a alface e, em seguida, o tomate cortado ao meio. Junte o abacate, o camarão e os ovos cortados ao meio.

Na altura de servir regue com o molho.





Consulte este artigo com frequência para aceder às últimas receitas.