Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

O seu Natal terá mais sabor! 23-12

Até ao Natal a Brigada da Manhã preparou um conjunto de receitas, algumas delas bem tradicionais, que prometem sabores muito agradáveis, mas menos calóricos.

A pensar nos exageros desta época natalícia, convidámos a nutricionista Silvana Galrão.

Agora, basta colocar mãos à obra e começar já a elaborar a lista de compras.



Broas castelares saudáveis

Ingredientes:

- 250g batata-doce

- 125g farinha de arroz ou de aveia

- 60g tâmaras sem caroço e demolhadas previamente

- 40g amêndoas raladas

- 1/4 cháv. mel ou xarope de arroz

- 2 colheres (sopa) óleo de côco

- 2 colheres de sobremesa erva doce

- 1 colher de sobremesa canela em pó

- 1 gema de preferência bio

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180º.

Lave as batatas-doces, corte-as no sentido do comprimento e coloque-as num tabuleiro previamente forrado com papel vegetal com a parte cortada virada para cima. Leve ao forno até estarem assadas.

Triture a amêndoa. Reserve.

Misture a farinha com a canela e a erva-doce. Reserve.

Num processador de alimentos coloque, a batata-doce assada, as tâmaras, o óleo de coco e bata até obter um puré. A seguir adicione a amêndoa, o mel ou xarope e a farinha e amasse tudo muito bem.

Quando o preparado estiver feito, faça cilindros, achatando-os para lhes dar o formato de broas.

Coloque as broas num tabuleiro forrado com papel vegetal e pincele a superfície com a gema. Leve ao forno durante cerca de 20 minutos.

