Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

O seu Natal terá mais sabor! 20-12

Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

Até ao Natal a Brigada da Manhã preparou um conjunto de receitas, algumas delas bem tradicionais, que prometem sabores muito agradáveis, mas menos calóricos.

A pensar nos exageros desta época natalícia, convidámos a nutricionista Silvana Galrão.

Agora, basta colocar mãos à obra e começar já a elaborar a lista de compras.



Arroz doce saudável

Ingredientes:

- 1 copo de arroz carolino

- 3 copos e meio de bebida de arroz (sem açucar adicionado)

- 3 gemas de ovo

- 1 colher de sopa de Stevia ou meia chavena de mel

- 1 casca de limão

- 1 pau de canela

- 1 pitada de canela em pó.

Preparação:

Cozer o arroz em três vezes o seu volume, juntamente com a casca de limão e o pau de canela.

Quando o arroz estiver cozido escorrer o líquido excedente e adicione a bebida de arroz quente, pouco a pouco, mexendo sempre.

Quando o arroz tiver absorvido toda a bebida, retirar do lume e juntar a stevia ou mel e as gemas. Pode adicionar essência de baunilha para um sabor mais interessante.

Deitar o arroz doce em copinhos ou taças e enfeite com canela em pó.

Consulte este artigo com frequência para aceder às últimas receitas.