O seu Natal terá mais sabor! 18-12

Às quartas e sextas-feiras com a nutricionista Silvana Galrão.

Até ao Natal a Brigada da Manhã preparou um conjunto de receitas, algumas delas bem tradicionais, que prometem sabores muito agradáveis, mas menos calóricos.

A pensar nos exageros desta época natalícia, convidámos a nutricionista Silvana Galrão.

Agora, basta colocar mãos à obra e começar já a elaborar a lista de compras.



Bacalhau com Queijo Quarck



Ingredientes:

- 3 Batatas-doce

- 500g de Bacalhau Desfiado

- 500g de Queijo Quark

- 100g de Queijo Mozarela

- 3 Dentes de alho

- 1 Cebola

- 1 Folha de Louro

- Azeite q.b.

- Sal q.b.

- Pimenta q.b.

-Noz-Moscada q.b

Preparação:

Pré-aqueça o forno a 180ºC. Num tacho coza a batata-doce com pele.

Quando estiver ligeiramente cozida, tire a pele e corte em cubinhos. Reserve.

Numa frigideira, faça um refogado com o azeite, a cebola picada, os alhos picados e a folha de louro. Depois, junte o bacalhau desfiado. Envolva, tempere com sal, pimenta e noz-moscada e deixe cozinhar.

Adicione a batata-doce e o queijo quark. Envolva bem.

Deite este preparado numa travessa de ir ao forno e cubra-o com queijo mozzarella ralado.

Leve o bacalhau ao forno durante 30 minutos. Se necessário use a função grill para gratinar.

Consulte este artigo com frequência para aceder às últimas receitas.