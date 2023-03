O uso do telemóvel ao volante foi um dos principais assuntos abordados pelos ouvintes do Linha Aberta de hoje sobre segurança rodoviária.

Linha Aberta

“O que é que é tão importante que não pode esperar até o carro estar parado?”

O uso do telemóvel ao volante foi um dos principais assuntos abordados pelos ouvintes do Linha Aberta de hoje sobre segurança rodoviária.

As opiniões são unânimes. O uso do telemóvel durante a condução é um problema – e um problema frequente. No Linha Aberta desta quinta-feira, na Rádio Latina, esta infração ao código da estrada foi referida várias vezes pelos ouvintes.

Luís Ramos admitiu que ele próprio aprendeu a lição da pior forma e questiona: “o que é que é tão importante que não pode esperar até o carro estar imobilizado?”.

Já José Torres diz-se indignado com “o egocentrismo dos condutores que mais parecem estar num videojogo” e pede mais disciplina e respeito por todos os utentes das estradas.

David Mira chamou a atenção para os riscos que correm as pessoas que trabalham nas estradas.

O Linha Aberta é o programa de opinião pública da Rádio Latina. Vai para o ar à quinta-feira, entre as 11h30 e as 12h.

Artigo: Diana Alves | Foto ilustrativa: Unsplash