Três anos de transportes gratuitos

O que dizem os utentes sobre os transportes públicos

A Rádio Latina saiu à rua para ouvir a opinão de quem anda nos transportes públicos.

Satisfeitos com a gratuitidade, menos contentes com os atrasos, ansiosos por mais linhas de tram. A Rádio Latina andou pelo bairro da estação da capital para saber o que pensam os utentes sobre os transportes públicos, que há três anos são gratuitos no Luxemburgo.



Alguns andam de autocarro, comboio ou elétrico por opção, outros porque não têm escolha.





Uma das principais queixas prende-se com os atrasos.

Há também quem reivindique mais linhas e autocarros mais limpos.

A gratuitidade, em vigor desde 1 de março de 2020, cativou novos utentes.

Apesar de atrasos, obras e transportes à pinha nas horas de ponta, o serviço luxemburguês de transportes públicos parece agradar.

No Linha Aberta desta quinta-feira vamos discutir a situação específica no setor dos autocarros, na sequência da proposta da Comissão Europeia sobre os 12 dias de trabalho consecutivos para os motoristas de autocarro. Mas queremos também saber o que acha do serviço de autocarro e dos transportes em geral. Dê-nos a sua opinião através do número de telefone 26 84 56 10.

Artigo: Diana Alves | Foto: Marc Wilwert