A banda de rock vai regressar brevemente aos discos, com a edição de um novo álbum.

O puro rock dos Angel's Whisper na Radio Latina

Freddy Mazzucco (guitarrista, autor, compositor e produtor) fundou os Angel's Whisper após um périplo de 12 anos por Nova Iorque e Nova Jérsia, em que colaborou com artistas de prestígio.

O regresso à sua "Côte d'Azur" natal marcou, assim, a continuidade do seu precursso artístico com a formação do grupo de rock e rock clássico, Angel's Whisper. Com Nathalier Pelissier na voz, o primeiro álbum "Ailleurs" é editado em 2009 e aclamado pela crítica e pelo público. Segue-se "Strange Days", inteiramente cantado na língua de Shakespeare.

2013 foi um ano de viragem para os Angel's Whisper, com a banda a instalar-se, estrategicamente, perto da fronteira luxemburguesa. Uma aproximação geográfica que resultou em concertos pelo Grão-Ducado e arredores, contribuindo para reconhecimento e ascensão da banda no meio rock luxemburguês.

Os Angel's Whisper continuam a sua ascenção musical, com a preparação de um novo álbum de originais. O grupo é atualmente composto por Nathalie Pelissier (voz), Freddy Mazzucco (guitarra e composição), Alain Rinallo (baixo) e Marcus Weymaere (bateria).

Dois elementos da banda, Freddy Mazzucco e Nathalie Pellissier, vão passar pelos estúdios da Radio Latina esta sexta-feira, entre as 15h e as 16h, para apresentação de novas músicas ao vivo e em acústico.

Acompanhe a entrevista/showcase com os Angel's Whisper através das frequências 91.7, 101.2, 103.1 e latina.lu

Ana Cristina Mendonça Gonçalves