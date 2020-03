série

Há sensivelmente dois anos surgiu o RTP Lab, uma plataforma no RTP Play para lançar projetos arrojados que poderiam ter formatos televisivos menos convencionais.

“O Meu Sangue” (da Videolotion, a produtora que já tinha estreado, na mesma plataforma, “Subsolo”), que se estreia esta quarta-feira, 4 de março, é a mais recente aposta da plataforma da estação pública. Uma série de três episódios, com cerca de dez minutos cada, que serão apresentados até sexta-feira, ou seja, um por dia. É uma série documental, que não quer ser científica, mas que quer ser um passo na normalização da menstruação.

A ideia arrojada partiu de Tota Alves, que realizou a série em conjunto com Victor Ferreira. Tota Alves, 29 anos, natural de Gondomar, tem tido uma voz ativa nas redes sociais acerca da menstruação, tentando usar a imagem como um meio para a normalização ou, pelo menos, para que se fale sobre o assunto. Em “O Meu Sangue”, uma série de pessoas – sobretudo mulheres – são filmadas a falar sobre menstruação. De diferentes gerações, origens e, sobretudo, com experiências distintas. Uma série para terminar com os tabus sobre o tema? É um início.