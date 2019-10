A entrada no Lux African Market é gratuita. Nesta quarta edição vão haver muitas novidades no Centro Cultural 'Tramschapp'.

O mercado africano está de volta este fim de semana

A quarta edição do Mercado Africano do Luxemburgo (Lux African Market, na designação em inglês) está de regresso este fim de semana.

Ao longo de dois dias, o Centro Cultural 'Tramschapp', na rua Ermesinde, acolhe uma série de atividades que pretendem celebrar a cultura africana e novidades não faltam na mais recente edição do certame.

Deste logo, o número elevado de novos participantes no mercado.

"Este ano mais de metade dos expositores no Lux African Market (LuxAM) é novo [no certame]", refere à Rádio Latina, a organização do evento, a cargo da associação LIKABA.

A ideia é que aqueles que visitam o mercado todos os anos "vivam uma experiência diferente".

Para isso, além do mercado propriamente dito, com a oferta de produtos artesanais e gastronómicos africanos e das Antilhas, estão previstos workshops, atividades para crianças, desfile de moda e iniciativas musicais.

Entre estes a organização destaca o espetáculo ao vivo do artista Shwa Sindbad (na foto), Zambia/Ruanda, sábado, às 17h. O desfile de moda africana, que acontece igualmente no sábado, às 18h, é outro dos momentos "mais esperados" desta quarta edição, com uma seleção das propostas de novos criadores.

Quase meia centena de expositores

Este ano, são esperados 40 expositores no mercado, a maioria novos, mas também alguns repetentes. Além de mostrar a cultura africana na sua diversidade e riqueza, incluindo a sua expressão nas Antilhas e no Caribe, o objetivo do mercado é refletir também a criatividade e o empreendedorismo dessas comunidades imigrantes, no país de acolhimento, o Luxemburgo.

Mercado em crescimento

Esta quarta edição do LuxAM marca o regresso do mercado ao Tramschapp, espaço que poderá acolher mais do que os 3200 visitantes a edição anterior e que a organização espera superar.

O evento é de entrada livre e começa sábado,a partir das 11h. As atividades têm início à tarde.

Programa Lux African Market Sábado 14h - Atelier de dança com Yannick Afro Dance 17h - Performance ao vivo do artista Shwa Sindbad 18h - Desfile de moda africano Domingo 14h - Espectáculo de percussão pelo grupo Guinée Faré 16h - Atelier musical para crianças com Sada Diagne

Ana Tomás