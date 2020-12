A cantora e compositora lusodescente apresentou alguns dos seus originais.

O jazz "envolvente" de Nelly Pereira na Radio Latina

Nelly Pereira é uma artista "precoce" e autodidata. Teve o primeiro contato com o palco, tinha apenas cinco anos. Um momento "premonitório" que hoje é uma realidade para a cantora que cresceu a ouvir os seus ídolos dos anos 80 e 90 como Mariah Carey, Whitney Houston e Céline Dion, artistas com as quais se identificava vocalmente.

O seu percursso conta com vários projetos musicais, como o The Grund Club que integrou em 2017, alguns prémios que confirmam o seu talento (conquistou os 2° e 3° lugar no World Championship of Performing Arts em Los Angeles) e "encontros" artísticos que influenciaram a artista na escolha do estilo musical com que se apresenta, neste caso, o jazz e blues.

Foto: Lugdivine Unfer

Foi num espaço acolhedor e intimista que Nelly Pereira recebeu a Radio Latina, para uma entrevista/showcase que pode recordar abaixo e disponível, também, em podcast no site da Radio Latina.

Além de compor alguns temas para o Grund Club, Nelly Pereira, também dá voz ao primeiro single lançado pelo coletivo num estilo reggae, que demonstra a versatilidade da artista.

Para 2021 a cantora e compositora tem "na manga" o primeiro projeto individual, sobre o qual prefere para já não levantar muito "a ponta do véu", mas que concerteza irá agradar e surpreender o público e a crítica.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

