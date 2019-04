Foi divulgado o trailer do novo filme de Jim Jarmusch.

O filme de zombies mais esperado do ano com Selena Gomez, Bill Murray, Iggy Pop, Tom Waits e muitos mais

"The Dead Don't Die", o novo filme do realizador de Paterson (2016), Broken Flowers (2005) ou Coffee and Cigarettes (2003) é uma história de terror com zombies e um elenco de luxo.

Tom Waits, Iggy Pop, Tilda Swinton, Bill Murray, Adam Driver, Selena Gomez, Chloë Sevigny, Steve Buscemi, Caleb Landry Jones, Rosie Perez, Sara Driver ou RZA fazem parte a lista de estrelas.

Alguns destes nomes já tinham colaborado com Jarmush. Por exemplo, Bill Murray, em "Broken Flowers", Iggy Pop, em "Dead Man" (1995), RZA em "Ghost Dog: The Way of the Samurai" (1999) ou Tom Waits, com quem colaborou algumas vezes em filmes e videoclipes.

A estreia está marcada para 14 de junho. Assista ao trailer aqui:









