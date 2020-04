O espetáculo foi transmitido ao vivo para milhões de pessoas.

Radio Latina 1

O concerto da Páscoa. Andrea Bocelli na catedral vazia de Milão

O espetáculo foi transmitido ao vivo para milhões de pessoas.

Andrea Bocelli é o tenor italiano mais conhecido do mundo e, no domingo de Páscoa, surpreendeu os fãs com um concerto surpresa sem audiência, na escadaria da Catedral de Milão.

A apresentação foi apelidada de "Music for Hope", num gesto simbólico na luta contra a pandemia de covid-19.

O tenor tocou dentro da catedral e finalizou com "Amazing Grace", no exterior, enquanto passavam imagen das cidades desertas pelo mundo.

Milão é a capital da Lombardia, região mais afetada pelo novo coronavírus, tendo registado mais de nove mil mortos.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.