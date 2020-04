O blues/rock de Fred Barreto Group...For So Long

Após 10 anos de carreira a banda editou, em março passado, o primeiro EP "For So Long".

Após 10 anos de carreira a banda editou, em março passado, o primeiro EP "For So Long".

Fred Barreto é um dos grandes nomes do blues/rock no Luxemburgo e arredores, graças ao seu talento e percursso musical. Influenciado por guitarristas lendários, como Jimmy Page, Jimi Hendrix, Ritchie Blackmore, Johnny Winter ou Alvin Lee, elegeu a guitarra elétrica como instrumento que o acompanha até hoje.

O artista realizou uma digressão no Brasil com o lendário Slash, percorreu doze países europeus na abertura dos concertos de Richie Kotzen, e partilhou o palco com artistas como Ana Popovic, Evanescence, Wolfmother, Deep Purple ou ainda Motörhead, prova do reconhecimento do seu talento, além-fronteiros.

Fred Barreto Group é um dos muitos projetos do artista que começou em Portugal, (Lisboa) e continuou no Luxemburgo em 2009. O projeto traduz-se, agora, em "For So Long" um álbum com sonoridades blues/rock.

A banda, composta por Fred Barreto (voz e guitarrista), Daniel Fastro (baixo), Mike Stein (bateria) e Nadja Pranje (órgão e back vocals) continua o seu percursso agora, através da internet, devido à anulação de vários concertos previstos para os próximos meses, devido à situação atual.

Não deixe, portanto, de ouvir o álbum "For So Long" através das diferentes plataformas digitais como spotify, youtube, deezer...

Oiça aquele que foi o primeiro single de "For So Long":

Fred Barreto líder da banda, em entrevista à Radio Latina, falou sobre a situação atual dos músicos devido à pandemia Covid-19, o percursso da banda, projetos, o primeiro EP e interpretou, a partir de casa, alguns temas de "For So Long" . Uma entrevista disponível no canal youtube da Radio Latina.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves

