O blues dos Heavy Petrol na Radio Latina

A banda luxemburguesa editou, recentemente, The Last Barrel.

Heavy Petrol, na estrada desde 2011, com o blues como referência e artistas como Jimi Hendrix, Johnny Winter e Joe Bonamassa como influência e inspiração, lançou o primeiro álbum "Petrol Train" em 2017.

Seguiram-se anos de sucesso em que a banda atuou na primeira parte de concertos de artistas de renome como: Brother Dedge & the Brotherhood of Blues, Allman Betts Bands, Ana Popovic e Junior Mack, entre outros. Além de festivais como o Blues and Jazz Rallye e Blues Express, os Heavy Petrol representram o Luxemburgo na final do "European Blues Challenge" que decorreu em Abril do ano passado, em Ponta Delgada nos Açores.

Em entrevista à Radio Latina a banda falou sobre o segundo álbum de originais "The Last Barrel", onde continua bem presente o blues ao qual se "juntaram" sonoridades como o folk e o rock. Um álbum intimista, inspirado em experiências pessoais dos membros da banda, como referiram.

Ouça, abaixo, The Last Burrel o tema que dá título ao álbum.

A banda é, atualmente, composta por Woody Lunari (canto e harmónica), Gigi Felten e Steve Richer (guitarra), Dan Kries (baixo), Konni Troost (bateria) e Elise Nunes (canto).

Ouça a entrevista concedida à Radio Latina, na íntegra, no nosso canal youtube e siga a atualidade dos Heavy Petrol na página facebook e no site oficial da banda www.heavypetrol.lu.

Ana Cristina Mendonça Gonçalves





