“The Rock” e Lauren Hashian estão juntos desde 2006.

O ator Dwayne Johnson casou-se este fim de semana

Esta segunda-feira, 19, foi o próprio ator que divulgou as fotografias do "sim" no seu perfil de Instagram. De acordo com "The Rock", a cerimónia terá decorrido domingo, 18, no Hawaii.



Dwayne “The Rock” Johnson casou-se com Lauren Hashian numa cerimónia aparentemente secreta.



Lauren conheceu Dwayne em 2006, quando o ator estava gravava o filme 'The Game Plan'. O casal tem duas filhas em comum, Tiana, de um ano, e Jasmine, de três. O artista é ainda pai de Simone, de 18 anos, fruto do casamento anterior com Dany Garcia.