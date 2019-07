A obra já pode ser pré-encomendada no site oficial da banda.

O "ABC dos Metallica". Banda de heavy metal lança livro infantil

"Temos um novo livro e desta vez em rima!" Foi assim que o grupo anunciou o lançamento do primeiro livro infantil, "The ABCs of Metallica".

No site oficial e no Instagram, os membros do grupo de metal afirmaram que estão muito contentes com a chegada da publicação às lojas e plataformas online, agendada para 26 de novembro de 2019. Entretanto, já pode ser pré-encomendado aqui.

Cada letra do alfabeto vai destacar um momento particular na carreira de quase 40 anos de uma das maiores bandas de metal do mundo, desde os álbuns "Master of Puppets" (1987) e "Garage Days"(1987) até "Hardwired...to Self-Destruct", o último álbum de estúdio, lançado em 2016. E vai revelar também alguns factos curiosos sobre os músicos.



Foi escrito por Howie Abrams, autor de "The Merciless Book of Metal Lists" e "Hip-Hop Alphabet" e conta com ilustrações de Michael "Kaves" McLeer, que chegou a colaborar com a banda na exposição who "Metallica's Obey Your Master", em 2012.



Parte dos lucros reverte para a fundação "All Within My Hands", criada em 2017 pela banda, com o objetivo de "criar comunidades sustentáveis, apoiando a educação, a luta contra a fome e outros serviços locais fundamentais", lê-se no site.

Apoio em Portugal

Em maio deste ano, os Metallica encheram o Estádio do Restelo, em Lisboa. Parte do valor (40 mil euros) foi doado à Associação O Joãozinho para ajudar à construção da nova ala pediátrica do Centro Hospitalar de São João, no Porto.

.@Metallica is back on the road and back in Europe! Kicking off this stadium tour, tonight’s donation goes to @oJoaozinho in support of their efforts to raise funds to build a new wing for the pediatric infirmary at São João Hospital in Porto. #MetallicaGivesBack #AWMH pic.twitter.com/m9fyiABjWT — All Within My Hands Foundation (@AWMHFoundation) 1 de maio de 2019





