Um refrigerante light pode aparecer bem classificado, o que não significa que se trate de uma escolha saudável.

Nutri-Score. Porque é que uma pizza vegetariana tem melhor ‘nota’ do que um sumo natural?

Um refrigerante light pode aparecer bem classificado, o que não significa que se trate de uma escolha saudável.

Já existia em vários países e no Luxemburgo começou a ser usado em maio do ano passado. O rótulo Nutri-Score foi criado para simplificar a informação nutricional dos alimentos, através de uma escala de cores e letras de A a E. Trocado por miúdos, a cor verde e as letras A ou B, por exemplo, identificam um produto considerado mais saudável.

Mas, às vezes, a escala gera dúvidas. A nutricionista Silvana Galrão explica, por exemplo, por que razão é que uma pizza vegetariana congelada tem melhor classificação do que um sumo de laranja natural.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

A nutricionista esclarece que o Nutri-Score serve para comparar produtos da mesma família, sendo que a classificação diz respeito a apenas 100 gramas ou mililitros de produto.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

Embora seja uma ferramenta útil, Silvana Galrão considera que o sistema tem um grande defeito: não olha para os aditivos. E é por isso que um refrigerante light pode aparecer bem classificado, o que não significa que se trate de uma escolha saudável.

Não temos permissão para mostrar este conteúdo. Não deu o seu acordo para o conteúdo integrado proveniente de soundcloud. Clique aqui para alterar as suas preferências e volte a carregar a página. Dar o seu consentimento

O rótulo Nutri-Score não é obrigatório e os números testemunham-no. Contactado pela Rádio Latina, o Ministério da Proteção dos Consumidores adianta que, até agora, apenas cinco empresas luxemburguesas fizeram o pedido para poderem afixar o selo nas embalagens dos seus produtos (os pedidos têm de ser feitos à Santé Publique France).

Apesar disso, o ministério considera que o logótipo Nutri-Score está bem visível nas prateleiras dos supermercados luxemburgueses, dada a enorme variedade de produtos importados da Bélgica, Alemanha e França – países que já utilizam o selo há bastante tempo.

Num e-mail enviado à Rádio Latina, o ministério adianta que “atualmente o selo não é obrigatório e é impossível de dizer se isso vai mudar”.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba as nossas newsletters diárias.