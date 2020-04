“White Lines” estreia na plataforma de streaming a 15 de maio.

Nuno Lopes em série da Netflix do criador de “La Casa de Papel”

“White Lines” estreia na plataforma de streaming a 15 de maio.

Nuno Lopes é dos atores portugueses que mais dá cartas no mercado estrangeiro. Desta vez, juntou-se a mais uma grande produção da Netflix que estreia já em maio.

Álex Pina, o criador do super êxito espanhol "La Casa de Papel", volta ao serviço de streaming para contar a história de um DJ que vivia em Manchester e que desaparece sem deixar rasto. O seu corpo é encontrado 20 anos depois, em Ibiza, e o mistério continua por ser resolvido.

A série conta com 10 episódios de uma hora, cada um, e será falada em inglês e espanhol.

O trailer já está disponível para ver aqui:

A produção da Left Bank Pictures — responsável pelo mega-projeto de "The Crown" — centra-se na história de um lendário DJ de Manchester cujo corpo é descoberto 20 anos depois do seu misterioso desaparecimento em Ibiza.



