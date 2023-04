A conclusão é da Câmara dos Assalariados.

Atualidade em síntese 28 ABR 2023

Nunca houve tanta gente a precisar das mercearias sociais

Nunca houve tanta gente a recorrer às mercearias sociais. Em 2022, 10.741 pessoas fizeram compras nas mercearias sociais geridas pela Caritas e pela Cruz Vermelha, de acordo com o relatório anual da Câmara dos Assalariados sobre a situação socioeconómica do país, o “Panorama social 2023”.

Caritas alerta para situação de trabalhadores sem-abrigo Há cada vez mais pessoas a frequentar os albergues de urgência para sem-abrigo, embora tenham um trabalho remunerado.

Trata-se de um número recorde desde a criação das mercearias sociais em 2009. Face ao ano passado, as lojas receberam mais 500 pessoas. Porém, se comprarmos com o ano de 2014, por exemplo, o número de utentes mais do que duplicou.

As mercearias sociais vendem bens alimentares a preços baixos. Para poder usufruir do serviço, os clientes têm de ter um cartão pessoal de acesso. Os pedidos devem ser feito a um serviço social.

Pobreza. Conseguiria pagar uma despesa imprevista de 1.869 euros?

Mais de 21% dos agregados familiares no Luxemburgo não conseguem fazer face a despesas imprevistas, de acordo com o relatório anual “Panorama social 2023”, da Câmara dos Assalariados.

Das limpezas à restauração. Trabalhadores sem dinheiro para comer A imagem da pobreza no Luxemburgo mudou. Alerta da diretora da Stëmm vun der Strooss.

À questão “o seu agregado consegue fazer face a uma despesa imprevista de 1869 euros e pagá-la com dinheiro das suas próprias poupanças?”, 21,3% das famílias diz-se incapaz. A taxa sobe para 36,2% entre as famílias numerosas e dispara para 45,1% entre as famílias monoparentais.

O relatório da Câmara dos Assalariados alerta que a taxa de risco de pobreza no Luxemburgo, de 18,1%, é mais elevada do que a média da zona euro (17%).

1.º de Maio. Trabalhadores pobres. “Salário mínimo tem de aumentar 10%”

Uma das reivindicações da central sindical OGBL, no âmbito do Dia do Trabalhador, que se assinala na segunda-feira, prende-se com o combate à pobreza.

Em declarações à Rádio Latina, a presidente do sindicato, Nora Back, comentou o facto de haver trabalhadores a recorrer às cantinas sociais devido a dificuldades financeiras. Para a líder sindical, a primeira medida de luta contra a pobreza deve ser a atualização do salário mínimo. Reclama um aumento de 10%. Oiça aqui as declarações de Nora Back.

A OGBL vai celebrar a data na abadia Neimënster, na capital. Os discursos começam às 10h30, ao passo que a Festa do Trabalho e Das Culturas arranca às 12h.



1.º de Maio. “Não precisamos de um estudo para negociar a redução do tempo de trabalho”

A LCGB não precisa de um estudo para negociar a redução do tempo de trabalho.

Em declarações à Rádio Latina, nas vésperas do 1.º de Maio, Dia do Trabalhador, Patrick Dury, presidente da central sindical, frisou que essa é uma questão que o sindicato aborda frequentemente nas negociações dos contratos coletivos de trabalho. Oiça aqui as declarações de Patrick Dury.

Para a LCGB, o mais importante, nesta matéria, é poder negociar modelos de organização do trabalho que respondam às necessidades dos trabalhadores no que toca ao equilíbrio entre vida profissional e privada.

A LCGB assinala o 1° de Maio em Remich. O tradicional discurso com as reivindicações sindicais está marcado para as 10h30. A festa prossegue depois com almoço e concertos.

Mais de 150 milhões de litros de combustíveis vendidos por mês

Após uma quebra significativa no ano passado, as vendas de combustíveis no Luxemburgo estão a recuperar. Segundo dados avançados pelo Instituto Nacional de Estatística, houve um aumento de 20% no mês passado, face a setembro de 2022.

Em números absolutos, no primeiro trimestre do ano, foram vendidos entre 150 e 160 milhões de litros de combustíveis por mês no Grão-Ducado. É uma retoma que se deve ao fim das medidas de apoio nos países vizinhos, que tornaram os preços luxemburgueses menos competitivos.

Os valores continuam “largamente abaixo da média histórica, mas em linha com a tendência de diminuição desde 2019”, indica o Statec. Tendência que se deve essencialmente à quebra nas vendas de gasóleo.

Bettel. "Se formos necessários, podem contar connosco"

O primeiro-ministro, Xavier Bettel, voltou a garantir o empenho do Luxemburgo nos esforços de defesa da Ucrânia, independentemente da dimensão do país e do seu exército em relação aos restantes membros da NATO.

Em conferência de imprensa conjunta com o Secretário-Geral da Aliança Atlântica, Bettel disse que “o Luxemburgo tem o exército mais pequeno da NATO, mas, se formos necessários, podem contar connosco”.

Até agora, os aliados da NATO e seus parceiros enviaram para a Ucrânia 230 tanques de guerra, 1.550 veículos blindados, sistemas de defesa anti-aérea de fabrico soviético, artilharia e aviões de combate MIG-29.

Comunais 2023. Está prestes a terminar prazo para pedir voto por correspondência a partir do estrangeiro

Dois de maio é o último dia possível para fazer o pedido para votar por correspondência nas eleições comunais de 11 de junho, a partir do estrangeiro.

Para votar por correspondência a partir do estrangeiro, como por exemplo a partir de Portugal, o pedido deve ser feito até 2 de maio. O requerimento pode ser feito de forma eletrónica no site guichet.lu, mas também através de um formulário a preencher presencialmente na comuna de residência.

Quem estiver nesse dia no Luxemburgo e não queira ou não possa deslocar-se às urnas o prazo é um pouco mais alargado: 17 de maio.

Vem aí maio, o mês com mais feriados no Luxemburgo

No ano passado foram três, mas este ano serão quatro os feriados no Luxemburgo que calham no mês de maio. Isto porque, este ano, o feriado da Segunda-Feira de Pentecostes calha ainda em maio, no dia 29.

Mas o primeiro feriado de maio é já na próxima segunda-feira, dia 1, Dia do Trabalhador. Segue-se depois o Dia da Europa, a 9 de maio (terça-feira).

O terceiro feriado do mês calha no dia 18, Quinta-feira da Ascensão, dia que, no Grão-Ducado, é marcado pela procissão ao santuário de Nossa Senhora de Fátima, em Wiltz. E, por fim, os trabalhadores – boa parte, pelo menos – voltarão a folgar a 29 de maio, por ocasião da Segunda-feira de Pentecostes.

Época balnear começa no dia 1 de maio

A época balnear no Luxemburgo abre oficialmente no próximo dia 1 de maio, segunda-feira, e dura até 30 de setembro, refere o Ministério do Ambiente numa nota de imprensa.

Desta forma, vai ser possível frequentar as praias dos lagos de Weiswampach, Haute-Sûre, Remerschen e Echternach, sendo que neste lago, a zona balnear vai abrir apenas no dia 26 de maio.

O ministério lembra que a qualidade da água nas zonas balneares é periodicamente analisada pelas autoridades. Atualmente, a qualidade da água nos lagos de Weiswampach, Haute-Sûre e zona 1 a 3 do lago de Remerschen é “excelente”. Já na zona 4 de Remerschen e em Echternach, a qualidade é tido como "boa".

Yuriko Backes participa nas reuniões informais do Eurogrupo e do Ecofin em Estocolmo

A ministra das Finanças, Yuriko Backes, participa entre esta sexta-feira e sábado nas reuniões do Eurogrupo e do Conselho informal dos Assuntos Económicos e Financeiros (Ecofin) em Estocolmo, na Suécia.

Esta sexta-feira, os ministros do Eurogrupo irão analisar a evolução recente da estabilidade macroeconómica e financeira e, entre outros assuntos, preparar a cimeira do G7, que vai ser realizada em maio sob presidência japonesa.

Já na reunião informal do Ecofin, no sábado, os debates serão centrados nos desafios económicos e financeiros da União Europeia. Os ministros irão também discutir o apoio financeiro à Ucrânia e os desafios que o país enfrenta em termos de reconstrução.

'Pelé' já faz parte de dicionário da língua portuguesa

'Pelé' tornou-se a mais nova palavra da língua portuguesa, ao ser incluída como um novo adjetivo no dicionário Michaelis, como sinónimo de “excecional, incomparável, único”.

A inclusão de 'Pelé' no dicionário foi o resultado de uma campanha da Fundação Pelé, que recolheu 125.000 assinaturas na Internet em poucos meses.

Edson Arantes do Nascimento 'Pelé', considerado por muitos como o maior jogador de futebol de todos os tempos, morreu a 29 de dezembro de 2022 aos 82 anos de idade.

Textos: Redação Latina | Lusa | Foto: Guy Jallay