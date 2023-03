O presidente da associação Segurança Rodoviária disse à Rádio Latina que o aumento da sinistralidade pode estar relacionado com o período pós-covid.

“Números execráveis”. Cerca de 30 mortos nas estradas em 2022

Apesar de os dados serem ainda provisórios, a associação Segurança Rodoviária estima em cerca de 30 o número de pessoas que perderam a vida em acidentes de viação no ano passado. Em 2021, foram 24.



Ouvido pela Rádio Latina, Paul Hammelmann, presidente da associação, lamentou estas estatísticas.

O balanço anual da sinistralidade rodoviária só é divulgado após os primeiros quatro meses do ano seguinte para ter em conta os feridos graves, mas os dados da associação apontam para um cenário sombrio.

O presidente da Segurança Rodoviária fala em “números execráveis”, que acredita estarem relacionados com o período pós-covid. Diz que os automobilistas estão novamente a conduzir com excesso de velocidade ou sob o efeito do álcool.

Para o responsável, trata-se de um fenómeno sociológico, que não se limita às estradas e que requer uma abordagem científica. Em relação à segurança rodoviária, defende mais fiscalizações.

Este ano pelo menos quatro pessoas perderam a vida nas estradas. O trágico acidente na rue de Neudorf, na capital, no dia 6 de março, vitimou mortalmente três pessoas, incluindo um peão. Já no fim de semana passado um jovem de 26 não sobreviveu a uma colisão com uma árvore, entre Greisch e Tuntange.

No seguimento do acidente de Neudorf, a Segurança Rodoviária veio pedir uma redução do limite de velocidade nas localidades, de 50 para 30 km/h.

