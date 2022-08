A média de idades dos infetados oscila entre os 30 e os 40 anos.

Número de casos de varíola dos macacos volta a subir no Luxemburgo

A média de idades dos infetados oscila entre os 30 e os 40 anos.

O Luxemburgo regista, neste momento, “entre 33 a 35 casos de varíola dos macacos”, segundo informação avançada pelo diretor da Saúde, Jean-Claude Schmit, à RTL.

A média de idades dos infetados oscila entre os 30 e os 40 anos e 99,1% são homens. O responsável confirmou à emissora luxemburguesa que, até agora, não houve qualquer hospitalização relacionada com a doença.

Lavar as mãos com sabão regularmente, evitar partilhar lençóis e toalhas com pessoas infetadas ou que tenham estado em contacto com pessoas infetadas e usar proteção nas relações sexuais são algumas das medidas de proteção.

Erupções cutâneas, febre, cansaço, dores musculares, vómitos, diarreia, calafrios, dores de garganta e de cabeça são os sintomas mais frequentes.

O Governo já fez saber que as primeiras vacinas contra a doença chegam ao Luxemburgo ainda este mês. O país vai receber 1.400 doses do medicamento.

Quem deve tomar a vacina contra a varíola dos macacos?

Depois de se saber que as primeiras vacinas contra a varíola dos macacos chegam este mês ao Luxemburgo, o Ministério da Saúde já divulgou algumas das recomendações, esclarecendo, por exemplo, quem deve tomar o medicamento.

“De acordo com a avaliação epidemiológica da Organização Mundial da Saúde (OMS), a probabilidade de propagação do vírus é considerada elevada entre as pessoas com múltiplos parceiros sexuais”, sendo que “a predominância dos casos identificados verifica-se sobretudo entre homens que têm relações sexuais com homens”. Razão pela qual, sublinha o ministério, “será dada uma atenção particular a este grupo, como recomenda a OMS”.

Como meio de prevenção da doença, o Conselho Superior das Doenças Infecciosas recomenda a vacinação a homens que tenham relações sexuais com homens com múltiplos parceiros; a pessoas transexuais com múltiplos parceiros sexuais; e aos trabalhadores do sexo.

No caso das pessoas que tenham estado expostas ao vírus, a vacinação é recomendada entre 1 a 14 dias após a exposição ao vírus. Nesta situação, é aconselhada a pessoas imunodeprimidas que tenham tido contactos de risco nos últimos 21 dias (contactos sexuais, contactos com lesões cutâneas ou mucosas de uma pessoa infetada, contactos no seio do mesmo agregado familiar). Também qualquer cuidador que tenha estado exposto à varíola dos macacos e que não tenha respeitado as medidas de proteção individuais deve tomar o fármaco.

De acordo com o Ministério da Saúde, a vacinação após a exposição ao vírus em caso de contacto com uma pessoa infetada é recomendada entre 1 e 14 dias após esse contacto, sendo que quando mais cedo, maior será a proteção. Se o medicamento for administrado nos quatro dias após o contacto, a doença pode ser evitada. Se for administrada os 14 dias, a infeção poderá ser “atenuada”.

Num comunicado enviado às redações, o ministério sublinha que não existe uma vacina específica contra a varíola dos macacos autorizada na União Europeia. No entanto, tendo em conta a evolução do número de casos, as vacinas desenvolvidas para a varíola humana, que também protegem contra o ‘monkeypox’, são autorizadas para os adultos a partir dos 18 anos.

Sobre o esquema vacinal, as autoridades de saúde informam que são necessárias duas doses com 28 dias de intervalo. As pessoas imunodeprimidas devem tomar uma terceira dose de reforço.

Por cá, a vacinação vai ser administrada pelo Serviço Nacional das Doenças Infecciosas, no Centro Hospitalar do Luxemburgo, em Strassen. Informações adicionais sobre a vacinação serão divulgadas quando as primeiras doses chegarem ao país, algo que está então previsto para este mês de agosto.

Empresa de Hosingen que produziu os frigoríficos para a vacina da covid-19 vai ser vendida

É um negócio de milhões. A empresa B Medical Systems, com sede em Hosingen, no norte do Luxemburgo, vai ser vendida à norte-americana Azenta por cerca de 410 milhões de euros.

Líder mundial da cadeia do frio, a B Medical beneficiou com a pandemia da covid-19 que fez aumentar a procura de frigoríficos para armazenar e transportar as vacinas.

Para responder às encomendas dos governo e das autoridades de saúde do mundo inteiro, a empresa fez uma extensão da fábrica e aumentou a sua produção.

Fundada em 1979, esta empresa luxemburguesa produz frigoríficos para hospitais e laboratórios: congeladores de laboratório, frigoríficos de banco de sangue, congeladores de plasma, congeladores ultra-rápidos e congeladores de ultra-baixa temperatura. Mas foi durante a pandemia que s suas atividades se tornaram mais conhecidas e incontornáveis.

Olhando para os últimos 12 meses, a B Medical conseguiu um lucro de 109 milhões de euros.

O acordo final entre Azenta e B Medical Systems deverá ser assinado no mês de outubro.

Acidentes de Trabalho. ITM e Ministério querem diminuir acidentes fatais em 20%

São os objetivos do Ministério do Trabalho: diminuir os acidentes de trabalho em 20% face a 2019 e evitar as ocorrências graves e mortais.

Na resposta a uma questão parlamentar, o ministro do Trabalho, Georges Engel, salienta que em 2021 a Inspeção do Trabalho e das Minas (ITM) reportou três acidentes de trabalho mortais, enquanto a Associação de Seguro Acidente (AAA, na sigla em francês) deu conta de sete. Segundo o ministro, a diferença deve-se à declaração que é feita pelos empregadores às duas administrações. Os acidentes mortais entre funcionários do Estado são declarados apenas ao Seguro Acidente, e não à ITM, por exemplo.

O ministro responsável pela pasta do Trabalho salienta ainda que, embora esteja estipulado na lei, alguns patrões não declaram os acidentes de trabalho à ITM, assinalando-o sempre ao Seguro Acidente.

Para paliar a situação, Georges Engel informou que está a ser criada uma plataforma eletrónica na qual o empregador preenche um formulário que será depois entregue às duas administrações.

Note-se que atualmente a ITM emprega 96 inspetores do trabalho, sendo que 69 trabalham no terreno.

UE. Luxemburgo foi país que mais mobilizou verbas para investigação em 2021

O Luxemburgo foi o país da União Europeia (UE) que mobilizou, em 2021, mais verbas para a investigação e desenvolvimento, com o objetivo de aumentar a competitividade da economia.

Segundo o Eurostat, o Grão-Ducado atribuiu um montante equivalente a 689 euros por pessoa. Depois do Luxemburgo, os países com mais dotações foram a Dinamarca (530 euros) e a Alemanha (471 euros).

A média do bloco europeu foi de 244 euros por pessoa. Já Portugal atribuiu uma média de 75,6 euros, abaixo da média comunitária, mas superior ainda a oito Estados-membros: Roménia (19 euros), Bulgária (24,1 euros), Letónia (44,6 euros), Hungria (59,8 euros), Polónia (61,8 euros), Lituânia (62,5 euros), Malta (68,5 euros) e a Eslováquia (71,6 euros).

Parlamento prepara mais dois debates públicos

Há mais duas petições públicas que vão a debate, em breve, no Parlamento, uma vez que atingiram mais de 4.500 assinaturas.

Uma delas apela ao prolongamento da licença parental até aos 9 meses. O objetivo é que a criança possa ficar em casa até ao seu primeiro aniversário, uma vez que a licença de maternidade é de três meses após o nascimento. A licença parental atual é de seis meses.

Um serviço pediátrico e uma maternidade com serviço 24 horas por dia no norte do país. Essa é outra petição pública que vai a debate no Parlamento, uma vez que atingiu as assinaturas necessárias.

Para o peticionário, é preciso garantir a segurança dos bebés e das mães em caso de necessidade, uma vez que o trajeto entre o Norte e a Cidade do Luxemburgo pode tornar-se demasiado longo em caso de urgência vital.

Os debates públicos deverão ocorrer na ‘rentrée’ parlamentar, na presença dos deputados e dos ministros responsáveis pelas pastas em questão.

Comércio. Portas fechadas para poupar energia? Governo recomenda, mas não obriga

É uma medida para evitar o desperdício energético, sobretudo em dias quentes em que o ar condicionado está no máximo. Em algumas cidades francesas, os comerciantes são obrigados a manter as portas dos seus estabelecimentos fechadas para poupar energia. Mas, por cá, a imposição da regra não está nos planos do Governo.

De acordo com o Paperjam, a recomendação do Ministério do Ambiente é que os comerciantes fechem as portas das lojas sempre que o ar condicionado ou o aquecimento estiverem ligados. “Apelamos ao bom senso dos comerciantes face à situação energética atual”, adianta o ministério, citado pelo site da revista.

De acordo com a mesma fonte, a Confederação Luxemburguesa do Comércio (CLC) também não tenciona avançar com qualquer iniciativa nesse sentido.

Do lado dos comerciantes propriamente ditos, as preocupações são muitas. Os empresários com quem o site falou temem que as portas fechadas afugentem clientes, mas também receiam que manter as portas abertas incomode os mais envolvidos na causa ambiental. Além disso, ter as portas abertas durante o dia pesa na fatura, devido à diferença de temperaturas no interior e exterior.

Em França, nas cidades onde a medida está em vigor, o desrespeito da regra pode dar multas de 750 euros. De acordo com a FranceInfo, o Executivo do país vizinho quer alargar a regra a todos os comércios. Os cálculos mostram que manter a porta fechada em dias em que o ar condicionado (ou o aquecimento) está ligado pode significar uma redução de 20% na fatura energética dos estabelecimentos comerciais.

Previsão de 32 graus coloca sul do Luxemburgo sob aviso

O sul do Luxemburgo vai voltar a estar sob aviso amarelo devido ao calor.

O Instituto Luxemburguês de Meteorologia (MeteoLux) emitiu um alerta amarelo para esta terça e quarta-feira face à previsão de temperaturas máximas que deverão variar entre os 30 e os 32 graus naquela região do país.

Em ambos os dias, o aviso vai estar em vigor entre as 13h e as 19h.

O calor deverá manter-se durante toda semana, com as máximas a oscilarem entre os 28 e os 31 graus.

Parque Merveilleux ultrapassa os 11 milhões de visitantes

Inaugurado em 1956, o Parc Merveilleux, em Bettembourg, ultrapassou na sexta-feira os 11 milhões de visitantes, segundo informação avançada nas redes sociais pela administração da estrutura.

O parque de Bettembourg é um dos pontos turísticos do Luxemburgo, além de ser o único jardim zoológico do país, onde residem quase 200 espécies de animais naturais dos cinco continentes.

Anualmente, o parque está aberto ao público entre março e outubro, e este ano não é exceção, reabriu dia 23 março e pode ser visitado até ao dia 9 de outubro.

O parque está aberto todos os dias das 9h30 às 19h e está equipado para miúdos e graúdos, com atrações que incluem um rancho de póneis, um caminho-de-ferro em miniatura, parques infantis, um restaurante e uma cafetaria.

Meta voluntária para diminuir consumo de gás entra hoje em vigor na UE

A meta para reduzir voluntariamente 15% do consumo de gás na União Europeia entra hoje em vigor, até à primavera de 2023, visando aumentar o armazenamento nos Estados-membros e criar uma ‘almofada’ perante eventual rutura no fornecimento russo.

A medida surge na sequência do acordo político alcançado no final de julho em Bruxelas, que inclui exceções para abranger a situação geográfica ou física dos países.

Com o regulamento agora em vigor, poderá ser desencadeado um alerta um ‘alerta da União’ se houver escassez, cenário no âmbito do qual a diminuição da procura de gás se tornaria obrigatória.

As tensões geopolíticas devido à guerra na Ucrânia têm afetado o mercado energético europeu, já que a UE importa 90% do gás que consome, sendo a Rússia responsável por cerca de 45% dessas importações, em níveis variáveis entre os Estados-membros.

Detidos russos que preparavam alegado ataque contra ministro da Defesa da Ucrânia

Os serviços secretos da Ucrânia anunciaram hoje a detenção de supostos espiões russos, por suspeita de prepararem um ataque contra o ministro da Defesa, Oleksij Resnikov, e o chefe da secreta militar, Kyrilo Budanov.

Na plataforma Telegram, o serviço secreto ucraniano SBU divulgou ainda um vídeo que disse ser da detenção de dois homens, vestidos à civil.

Os dois suspeitos foram detidos em Kovel, no noroeste da Ucrânia. Um deles tinha chegado ao país através da Bielorrússia.

Os homens iriam receber uma recompensa total de 300 mil dólares caso conseguissem assassinar Resnikov e Budanov..

A ofensiva militar lançada pela Rússia em fevereiro na Ucrânua já matou mais de cinco mil civis, segundo a ONU, que alerta para a probabilidade de o número real ser muito maior.

Redação Latina | Lusa