Novo videoclipe de Madonna retrata tiroteio em discoteca

A canção "God Control" é uma chamada de atenção contra o livre porte de armas nos Estados Unidos.

O vídeo de "God Control", uma das músicas do novo álbum de Madonna, "Madame X", são oito minutos perturbantes com cenas explícitas de violência.

No início, surge a mensagem escrita: "A história que está prestes a ver é perturbadora. Contém imagens gráficas de violência com armas. Mas está a acontecer todos os dias e tem de acabar."

A música tem como objetivo chamar a atenção para um dos maiores problemas dos Estados Unidos da América (EUA): o livre acesso a armas de fogo. Para além do tiroteio, são mostradas manifestações contra o porte de armas.



Em comunicado, a cantora confirma que "queria chamar a atenção, através da plataforma que tenho enquanto artista, para um problema nos EUA que está fora de controlo e a roubar as vidas de pessoas inocentes. Esta crise pode acabar se os nossos legisladores agirem e mudarem as leis que não nos protegem".

O público norte-americano reconhece o cenário de "God Control". Em 2016, um ataque terrorista na discoteca Pulse, conhecida por ser frequentada pela comunidade LGBTI+, em Orlando, Florida, matou cerca de 50 pessoas e chocou o mundo.

Em junho, comemora-se o mês do orgulho LGBTI+ com paradas em diversos países. No Luxemburgo, a 'Gay Mat' está marcada para o dia 13 de julho, em Esch-sur-Alzette.