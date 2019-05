O novo álbum da artista, "Madame X", chega às lojas a 14 de junho.

Novo videoclipe de Madonna realizado por português

Madonna voltou a lançar recentemente um videoclipe do novo álbum "Madame X", à venda a partir de 14 de junho e tem mão portuguesa. "Crave" surge após "Medellin", um dueto escaldante com o cantor colombiano Maluma e "I Rise" e foi realizado por Nuno Xico, que vive nos EUA desde 2010.

O novo vídeo surge com um ritmo mais calmo e menos provocador, em parceria com o rapper Swae Lee. Madonna começa por dizer: "tenho uma atração pelo perigo", que não é uma novidade para os fãs da rainha da pop. O luso Nuno Xico é o responsável pelo novo vídeo da cantora filmado em Nova Iorque e a preto e branco.

O português de 40 anos é um nome conhecido no mundo da música. Já trabalhou com o músico americano Steve Klein, Beyoncé, Justin Timberlake, Adele, e marcas como Clinique, Vogue Itália, Fabrizio Ferri, Tom Ford ou BMW. O seu percurso começou em 2003, em Portugal quando trabalhou como editor de vídeo no programa Dance TV, da SIC Radical.

Foi em 2012 que Madonna se cruzou no seu caminho. Um amigo pediu-lhe para editar o vídeo do workshop de Madonna, onde a artista escolheu os bailarinos da digressão "MDNA ". A 'rainha da pop' gostou tanto do resultado que pediu para colaborar novamente com Nuno. Foi então que voltaram a trabalhar juntos no "Secret Projet Revolution" , uma curta-metragem de 17 minutos que apela à liberdade artística e humana.

Nuno parece estar muito envolvido no novo projeto "Madame X", e tem publicado na sua conta de Instagram vários vídeos da cantora.



