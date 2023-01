O luxemburguês Marc Angel é o novo vice-presidente do Parlamento Europeu (PE). Foi eleito na semana passada para substituir a grega Eva Kaili, depois desta ter sido detida por alegado envolvimento num caso de corrupção.

Marc Angel

Novo vice-presidente do PE diz que é preciso “arregaçar as mangas”

O luxemburguês Marc Angel é o novo vice-presidente do Parlamento Europeu (PE). Foi eleito na semana passada para substituir a grega Eva Kaili, depois desta ter sido detida por alegado envolvimento num caso de corrupção.

Em entrevista à Rádio Latina, o recém eleito vice-presidente confiou que ficou "chocado" quando Eva Kaili foi detida – juntamente com o companheiro, Francesco Giorgi, e o ex-eurodeputado italiano Pier Antonio Panzeri –, acusada ter recebido centenas de milhares de euros do Catar para influenciar as posições do PE sobre o emirado. Mas passado o choque, achou que era o momento de “arregaçar as mangas” e apresentar a candidatura à vice-presidência.

Investigar o que aconteceu no seu próprio grupo político (S&D, os socialistas e democratas), do qual Eva Kaili foi expulsa, e no PE, são as prioridades atualmente. Marc Angel diz ainda que é preciso compreender como um tal ato de corrupção foi possível, sem ninguém se aperceber.

Mais transparência e rigor. São as palavras de ordem de Marc Angel para voltar a ganhar a confiança dos cidadãos nas instituições europeias. E para isso vai ser necessário trabalhar muito, diz.

O Luxemburgo é o segundo país mais pequeno da União Europeia (UE), mas Marc Angel defende que o seu povo não deve ter complexos de inferioridade. O Grão-Ducado tem tido luxemburgueses em várias funções da UE, sem esquecer que é a sede de várias instituições europeias.

Numa votação secreta realizada no hemiciclo em Estrasburgo, o socialista Marc Angel (LSAP), 59 anos, eurodeputado desde 2019 (grupo S&D, esquerda), foi eleito vice-presidente – com 307 votos, a maioria absoluta – na segunda volta.

Marc Angel é licenciado em filosofia e estudou turismo em Viena. É tradutor qualificado. Integrou o PE em dezembro de 2019 para suceder a Nicolas Schmit (LASP), que foi nomeado comissário europeu do Trabalho. No Luxemburgo, entrou na Câmara dos Deputados em agosto de 2004. Foi reeleito em 2009 e 2013 e depois em 2018. Agora é um dos 14 vice-presidentes do PE. Foto: Frederick Florin/AFP

Artigo: Susy Martins | Foto: Guy Wolff/LW